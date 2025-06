Vo francúzskom Nice sa začala 3. Konferencia OSN o oceánoch

Nice 9. júna (TASR) - Vo francúzskom Nice sa v pondelok začala 3. Konferencia OSN o oceánoch (UNOC3). S príhovormi na jej začiatku vystúpili francúzsky prezident Emmanuel Macron a generálny tajomník OSN António Guterres. Obaja vyzvali na ochranu svetových vôd a morského dna. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.



„Myslím si, že začať s hospodárskymi krokmi, ktoré narušia hlboké morské dno, narušia biodiverzitu a zničia ju, je šialenstvo,“ vyhlásil Macron a vyzval na zavedenie moratória na využívanie hlbokého morského dna.



Generálny tajomník OSN vo svojom príhovore vyzval, aby sa „hlboké more nestalo divokým západom“. Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva si myslí, že hrozbou pre oceány je najmä „unilateralizmus“.



V juhofrancúzskom pobrežnom meste sa od pondelka do piatku schádzajú zástupcovia 130 krajín. Medzi hlavné body programu patrí boj proti znečisteniu vôd plastmi, rozširovanie chránených morských oblastí v medzinárodných vodách a diskusia o kontroverznej ťažbe surovín z hlbokých morí.



Na konferencii sa tiež očakáva dosiahnutie pokroku v otázke ratifikácie medzinárodného dohovoru o ochrane otvoreného mora - Zmluvy o biodiverzite mimo národnej jurisdikcie (BBNJ), ktorú musí ratifikovať 60 krajín, aby vstúpila do platnosti. Od prijatia dohody pred dvoma rokmi tak urobilo 32 štátov.