Vo Francúzsku a časti Anglicka bol júl rekordne suchý

Londýn/Paríž 1. augusta (TASR) - Francúzsko a niektoré časti Anglicka zaznamenali najsuchší júl od začiatku meraní zrážok, oznámili v pondelok miestne meteorologické úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vo Francúzsku napršalo v júli iba 9,7 milimetra zrážok. To je o 84 percent menej než je priemer pre tento mesiac medzi rokmi 1991 a 2022. Tohtoročný júl sa tak do meteorologických záznamov zapíše ako druhý najsuchší mesiac po marci 1961, uviedla francúzska meteorologická služba.



Podľa francúzskeho ministra pre životné prostredie Christophea Béchua dosiahol júlový úhrn zrážok len "12 percent toho, čo je potrebné". "Máme tu vlny horúčav, ktoré zvyšujú potrebu (vody), a sucho, ktoré obmedzuje to, čo máme k dispozícii," uviedol Béchu. Takmer vo všetkých francúzskych regiónoch platia obmedzenia pre používanie vody a meteorológovia predpovedajú v poradí už tretiu vlnu horúčav.



Aj v niektorých oblastiach na juhu Anglicka napršalo najmenej od začiatku meraní. V rámci celého Anglicka zaznamenali v júli v priemere 23,1 milimetra zrážok, čo je pre tento mesiac najmenej od roku 1935. Od začiatku meraní v roku 1836 ide zároveň o siedmy najsuchší júl, píše AFP.



Jeden z distribútorov vody v južnom a strednom Anglicku, spoločnosť Southern Water už oznámila, že od konca tohto týždňa zavádza obmedzenia dodávok. Britská štátna agentúra pre životné prostredie odporúča používať vodu "rozumne" a preto sa očakávajú obmedzenie aj v ďalších regiónoch.



Okrem rekordne nízkych zrážok zaznamenali obe krajiny toto leto aj nezvyčajné vysoké horúčavy. V Británii minulý mesiac vôbec prvýkrát namerali 40 stupňov Celzia.



Klimatológovia sa väčšinou zhodujú na tom, že otepľovanie planéty spôsobujú uhlíkové emisie ako dôsledok ľudskej činnosti, konkrétne pri spaľovaní fosílnych palív. To zvyšuje riziko častejšie výskytu suchého počasia, vĺn horúčav a iných extrémnych prejavov počasia, píše AFP.