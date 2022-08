Vo Francúzsku a Portugalsku sa rozhoreli nové požiare

Paríž/Lisabon 1. augusta (TASR) — Vo Francúzsku a Portugalsku vypuklo v nedeľu niekoľko nových lesných požiarov. Informuje o tom agentúra AFP.



Pri požiari v departemente Gard ležiacom na juhovýchode Francúzska utrpeli zranenia štyria zasahujúci hasiči, jeden z nich vážne. S popáleninami ho previezli do nemocnice.



Tento požiar zasiahol územie s rozlohou približne 350 hektárov. "Sme si istí, že do zajtra dokážeme požiar dostať pod kontrolu," povedal v nedeľu večer hovorca hasičov William Borelly.



Južne od Nîmes musela byť pre silné zadymenie čiastočne uzavretá diaľnica A9 do Španielska. Podľa diaľničnej spoločnosti Vinci je trasa opäť prejazdná.



Ďalší požiar, ktorý sa podľa úradov rozšíril na plochu približne 35 hektárov, sa večer podarilo dostať pod kontrolou neďaleko Marseille.



Francúzsko pritom čaká tento týždeň ďalšia vlna horúčav. V pondelok sa na juhu krajiny očakáva teplota 35 - 39 stupňov. Nová vlna horúčav by mala vrcholiť v stredu s maximami na hranici 40 stupňov na juhozápade.



Dva rozsiahle lesné požiare zachvátili v polovici júla desaťtisíce hektárov pôdy v juhozápadnom Francúzsku na pobreží Atlantiku, pripomína AFP.



Aj v Portugalsku hasiči zápasia s niekoľkými novými lesnými požiarmi. Väčší požiar podľa civilnej ochrany vypukol pri mestečku Mafra ležiacom severne od Lisabonu. S plameňmi tam bojovalo okolo 400 hasičov. Preventívne evakuovaný bol domov dôchodcov s 30 klientmi, uviedol vo vysielaní rozhlasovej stanice Renascença hovorca civilnej ochrany Paulo Santos.



Do boja s ďalšími požiarmi na severe a v strede Portugalska bolo nasadených viac ako 1000 hasičov. V meste Ourém preventívne evakuovali aj riečnu pláž, kde sa dvaja ľudia nadýchali dymu.



Teploty v týchto regiónoch cez víkend prudko stúpli. Pre časť severného a stredného Portugalska vydali meteorológovia výstrahu pred teplotami presahujúcimi 40 stupňov. Horúčavy by mali trvať minimálne do utorka. Podľa predbežných údajov Inštitútu na ochranu prírody a lesov (ICNF) od začiatku roka v Portugalsku plamene pohltili už viac ako 58.000 hektárov pôdy.