Francúzsko poskytne ženám od 18 do 25 rokov bezplatnú antikoncepciu

Paríž 31. decembra (TASR) - Vo Francúzsku bude od soboty k dispozícii bezplatná antikoncepcia pre všetky ženy od 18 do 25 rokov. Tento krok má zaistiť to, aby bola antikoncepcia dostupná aj pre ženy, ktoré si ju z finančných dôvodov nemôžu dovoliť. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Z tohto programu financovaného francúzskou vládou budú môcť profitovať zhruba tri milióny mladých žien, ktorým sa tak otvorí bezplatný prístup k prostriedkom ochrany proti neželanému počatiu: od vnútromaternicových teliesok, cez antikoncepčné náplasti až po ďalšie formy hormonálnej antikoncepcie.



Francúzsko doteraz poskytovalo antikoncepciu zadarmo iba dospievajúcim dievčatám mladším než 18 rokov, podobne ako je tomu aj v iných európskych krajinách vrátane Belgicka, Nemecka, Holandska a Nórska. Bezplatná antikoncepcia je široko dostupná aj v Británii.



Ako pripomína AFP, Francúzsko oznámilo poskytnutie bezplatnej antikoncepcie pre všetky ženy do veku 25 ešte v septembri s tým, že prieskumy ukázali pokles užívania antikoncepcie najmä z finančných dôvodov. Tento krok je súčasťou série opatrení, ktoré prijala vláda prezidenta Emmanuela Macrona s cieľom posilniť práva žien a zmierniť negatívne vplyvy chudoby na mladých ľudí.