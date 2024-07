Vo Francúzsku bude na voľby dohliadať 30.000 policajtov

Paríž 4. júla (TASR) - V nedeľu v neskorých večerných hodinách nasadia vo francúzskych uliciach približne 30.000 policajtov, aby sa tak predišlo prípadným konfliktom v súvislosti s parlamentnými voľbami. Oznámil to vo štvrtok francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nedeľňajšie druhé kolo volieb rozhodne o tom, či krajne pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej získa väčšinu kresiel v parlamente a zostaví budúcu vládu Francúzska. Kampaň ale poznačilo politické napätie a rastúce násilie v krajine.



Približne 5000 policajtov z celkového počtu rozmiestnia v Paríži a jeho okolí. Ich úlohou bude "zabezpečiť, aby radikálna pravica a ľavica nezneužili situáciu a nevyvolali chaos", povedal minister vnútra.



Nasadenie polície je zároveň reakciou na stredajší útok skupiny mladých ľudí na hovorkyňu francúzskej vlády Priscu Thevenotovú a ďalších aktivistov, ktorí lepili volebné plagáty neďaleko Paríža. Hovorkyňa vyviazla bez zranení, no jej zástupcu a jednu ďalšiu osobu z tímu previezli do nemocnice.



Kandidátka RN v Savojsku Marie Dauchyová tiež uviedla, že ju v stredu na trhu napadol predavač.



Vo štvrtok ráno došlo aj k napadnutiu 77-ročného zástupcu starostu malého mesta na juhovýchode Francúzska, keď vylepoval plagát Oliviera Vérana, bývalého hovorcu prezidenta Emmanuela Macrona.