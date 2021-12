Vo Francúzsku bude povinný home office všade, kde je to možné

Paríž 27. decembra (TASR) - Francúzska vláda od 3. januára nariadi prácu z domu vo všetkých firmách, kde to charakter práce umožňuje. Zamestnanci majú pracovať z domu tri až štyri dni v týždni.



Toto nariadenie bude platiť tri týždne a je jedným zo súboru opatrení, ktoré francúzska vláda zavádza v snahe o zastavenie piatej vlny pandémie choroby COVID-19 spôsobovanej novým variantom koronavírusu SARS-CoV-2.



Ako v pondelok informoval premiér Jean Castex, epidemická situácia vo Francúzsku je v súvislosti so šírením variantu omikron "mimoriadne napätá" a existuje riziko, že do začiatku januára bude denne aj 250.000 nových prípadov nákazy.



Premiér zdôraznil, že "rozhodujúcim prvkom" v boji s covidom "je a zostáva očkovanie". Potvrdil, že ľudia, ktorí sú momentálne hospitalizovaní s covidom, sú prevažne neočkovaní.



Informoval, že vláda po porade s odborníkmi rozhodla, že odstup medzi druhou a treťou dávkou očkovania proti covidu sa skráti na tri mesiace. Doteraz to boli štyri mesiace, poznamenal spravodajský web France Info.



Minister zdravotníctva Olivier Véran na spoločnej tlačovej konferencii s Castexom pripustil, že vláda je "úplne otvorená" perspektíve očkovania štvrtou dávkou proticovidovej vakcíny. Dodal však, že zatiaľ sú úvahy na túto tému predčasné.



Pokiaľ ide o oslavy na prelome rokov, Castex oznámil, že 31. decembra vo Francúzsku nebude zákaz vychádzania.



Prípadné hromadné podujatia však budú podliehať obmedzeniam: v interiéri na nich môže byť maximálne 2000 ľudí, v exteriéri najviac 5000 osôb. Koncerty, na ktorých publikum nesedí, sú zakázané.



Vo všetkých kinách, divadlách, športových zariadeniach a vo verejnej doprave vrátane diaľkovej bude zakázaná konzumácia nápojov a jedla, oznámil Castex.



"Konzumácia v baroch a kaviarňach po stojačky už nebude možná. Zákazník bude musieť sedieť pri stole," avizoval.



Francúzsky premiér tiež uviedol, že vyučovanie na školách sa po prázdninách obnoví 3. januára.



Upozornil tiež, že vláda plánuje zvýšiť tresty za falošné očkovacie preukazy.