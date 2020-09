Francúzske testovacie zariadenia na COVID-19 sa chystajú na štrajk

Paríž 16. septembra (TASR) - Vo štvrtok prebehne vo Francúzsku jednodňový štrajk zamestnancov mnohých súkromných zariadení, ktoré vykonávajú testy na prítomnosť nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na francúzsku odborovú konfederáciu CGT.



"Zajtra sa začne skutočne rozsiahle hnutie naprieč všetkými laboratóriami vo Francúzsku," uviedol federálny tajomník laboratórnej pobočky CGT Eric Sellini.



Štrajk, ktorý organizuje CGT, môže vo štvrtok narušiť testovanie v krajine, kde na testy každodenne čakajú davy ľudí. Tí dostávajú výsledky s častým oneskorením v dôsledku preťaženia laboratórií.



Laboratórny technik Pascal Boudeau, ktorý sa do štrajku zapojí, prirovnal pracovné podmienky k vojnovému stavu.



"Je to ako v Stalingrade," povedal Boudeau. "Pacienti sú agresívni, netrpezliví, chcú výsledky svojich testov ihneď, ale máme len obmedzený priestor. Medzi istými ľuďmi sa počas čakania v rade strhla bitka," popísal stav v testovacích zariadeniach Boudeau.



On a jeho kolegovia dostali v uplynulých mesiacoch odmeny, žiadajú však vyššie mzdy a preplatenie všetkých hodín práce nadčas.



"Súkromný sektor vykonáva takmer 80 percent celkového testovania (vo Francúzsku). Keď sa testovanie zastaví, nemusím ani vysvetľovať, do akej situácie sa dostaneme," uviedol predstaviteľ zamestnancov sektora Francois Blanchecotte.



Už v stredu v krajine prebehol menší štrajk zamestnancov približne 20 testovacích kliník vlastnených firmou Biofusion. Ich hlavné testovacie stredisko však bolo otvorené.