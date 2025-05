Vo Francúzsku budú zhromaždenia na podporu ľudí zadržiavaných v Iráne

Paríž 7. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu ubezpečil, že francúzska diplomacia naďalej vyvíja snahy zamerané na oslobodenie dvojice francúzskych občanov zadržiavaných v Iráne. Macron to uviedol v statuse na sieti X, v ktorom pripomenul, že od zadržania Cécile Kohlerovej a Jacqua Parisa uplynuli tri roky.



Kohlerová, 40-ročná učiteľka literatúry z východného Francúzska, a jej partner, penzionovaný učiteľ matematiky Paris, boli v Iráne ako turisti. Zadržaní 7. mája 2022 - tesne pred návratom do Francúzska - a vzatí do väzby pre podozrenie zo špionáže. Súdny proces s nimi sa doteraz nezačal.



Francúzska televízia BFM pripomenula, že dvojica Francúzov sa vo videu natočenom pod nátlakom po šiestich mesiacoch mučenia priznala, že sú prepojení s francúzskou tajnou službou, čo však francúzske úrady dôrazne popreli.



Pri príležitosti tretieho výročia zadržania Kohlerovej a Parisa sa v stredu v rôznych mestách Francúzska uskutoční asi 50 zhromaždení na ich podporu, ktoré organizujú ich príbuzní, kolegovia-pedagógovia a aktivisti.



Blízki oboch zadržiavaných v rozhovoroch pre francúzske médiá uviedli, že životné podmienky v teheránskom väzení Evín sú nedôstojné. Kohlerová je napr. v cele s rozlohou 9 m a bez okien, ktorú musí zdieľať s inými ženami. Lampa v jej cele svieti nepretržite 24 hodín. Väzni majú za týždeň povolených len niekoľko prechádzok a aj tie trvajú súhrnne len približne 30 minút. Mnohí ľudia, ktorí takýmto väznením prešli, tieto podmienky považujú za mučenie.



Spravodajský web France Info dodal, že väzenskí dozorcovia zadržiavaným Francúzom stále hovoria, že Francúzsko o nich nemá záujem a nerobí nič pre ich oslobodenie. Niekoľkokrát im dozorcovia oznámili, že ich čaká veľmi prísny verdikt, pričom však neboli ani vypočutí. Nemajú ani právo na právnika a za tri roky väznenia im boli povolené iba štyri návštevy z francúzskeho konzulátu. Iránski právnici, ktorých im príbuzní najali, sa k spisu nedostali.



Kohlerová a Paris patria medzi niekoľko Európanov zadržiavaných Iránom. Ľudskoprávne organizácie i viaceré štáty Irán obviňujú z toho, že sa snaží prostredníctvom takéhoto zatýkania – aj pomocou vymyslených obvinení – získavať od iných štátov ústupky - momentálne v čase napätia súvisiaceho s jadrovým programom Iránu. Teherán pritom rozhodne popiera, že by cudzincov zatýkal z politických dôvodov.