Vo Francúzsku chcú zjednodušiť otváranie barov a bistier na vidieku

Paríž 11. marca (TASR) - Francúzsky parlament v pondelok prijal návrh zákona, ktorý zjednoduší otváranie pohostinstiev v obciach do 3500 obyvateľov a posilňuje právomoc starostov pri prevode licencií na predaj tzv. tvrdého alkoholu. Zákon musí ešte schváliť horná komora parlamentu - Senát.



Podporovatelia návrhu tvrdia, že zjednodušenie udeľovania licencií by prispelo k oživeniu života na vidieku, kým kritici varujú pred zdravotnými rizikami konzumovania alkoholu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vo Francúzsku bolo v roku 1960 približne 200.000 podnikov: barov, kaviarní a bistier, ktoré často slúžili ako centrum pre celú komunitu. Do roku 2015 ich počet klesol na približne 36.000, pričom väčšina zavretých barov a kaviarní bola práve na vidieku.



Predkladateľom návrhu zákona bol poslanec Guillaume Kasbarian zo strany Obroda (RE) prezidenta Emmanuela Macrona.



"Znovuotvorenie barov znamená oživenie francúzskych dedín," argumentoval Kasbarian. Tvrdí tiež, že zákon by pomohol obnoviť sociálne väzby, podporiť miestne hospodárstvo a vytvoriť pracovné miesta.



Cieľom zákona je zjednodušiť vydávanie licencie na predaj destilovaných alkoholických nápojov. Nový zákon by podnikateľom v obciach do 3500 obyvateľov a bez podniku s platnou licenciou 4. typu umožnil požiadať o vydanie nového povolenia na predaj tvrdého alkoholu.



Podľa agentúry AFP má až 31.000 z celkových 35.000 francúzskych obcí menej ako 3500 obyvateľov.



Odporcovia návrhu sa obávajú nárastu konzumácie alkoholu v oblastiach, kde nie sú dostupné služby na pomoc v boji proti závislosti. Potrebu zákona odmietajú aj pre existenciu licencie 3. typu, podľa ktorej je možný predaj piva a vína.



Zástancovia návrhu chcú obyvateľov odľahlých oblastí dostať zo sociálnej izolácie. Riziká alkoholizmu vyvracajú tvrdeniami, že tvrdý alkohol sa aj tak predáva v supermarketoch.