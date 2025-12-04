< sekcia Zahraničie
Vo Francúzsku izolovali dvoch ľudí, u ktorých sa potvrdil syndróm MERS
Ochorenie spôsobuje príznaky podobné choroby COVID-19 — horúčku, kašeľ a ťažkosti s dýchaním.
Paríž 4. decembra (TASR) - Vo Francúzsku izolovali dvoch ľudí, u ktorých sa potvrdil blízkovýchodný respiračný syndróm (MERS) — vírusové ochorenie spôsobené koronavírusom MERS-CoV. Obaja pacienti, ktorí sú momentálne v „stabilizovanom“ stave v nemocnici, absolvovali nedávno cestu na Arabský polostrov, uviedlo francúzske ministerstvo zdravotníctva vo vyhlásení zo stredy večera. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
MERS je smrteľnejší, ale menej nákazlivý variant syndrómu akútneho respiračného zlyhania (SARS), ktorý sa začiatkom 21. storočia rozšíril z Číny. Koronavírus MERS — pôvodca ochorenia — pravdepodobne pochádza z netopierov, ale ľudia sa ním zvyčajne nakazia od tiav.
Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že boli prijaté opatrenia na obmedzenie rizika prenosu vírusu. Ostatní členovia turistickej skupiny sú monitorovaní. I žiadneho z nich sa zatiaľ neprejavili príznaky tohto respiračného ochorenia, ktorého inkubačná doba je päť až 15 dní.
Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb si MERS od roku 2012 do tohtoročného novembra vyžiadal 958 obetí z 2640 hlásených prípadov, najmä v Saudskej Arábii.
Ministerstvo uviedlo, že prenos vírusu z človeka na človeka je „zriedkavý“, ale „možný priamym alebo nepriamym kontaktom, kvapôčkami z dýchacích ciest a občas aj vzduchom“. „Týka sa to predovšetkým zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich lekárske zákroky pri liečbe alebo ľudí zdieľajúcich spoločnú domácnosť,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Ministerstvo uviedlo, že vo Francúzsku boli doteraz zaznamenané iba dva prípady ochorenia MERS, a to v roku 2013.
