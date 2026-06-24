< sekcia Zahraničie
Vo Francúzsku je 72 departementov v najvyššej výstrahe pred horúčavami
Červená výstraha bola rozšírená na 14 departementov v severovýchodnom Francúzsku.
Autor TASR
Paríž 24. júna (TASR) — V pevninskom Francúzsku bude od štvrtkového poludnia platiť v 72 z 96 departementov výstraha najvyššieho červeného stupňa pred horúčavami. Pre ďalších 17 departementov bol vyhlásená oranžová výstraha. Uvádza sa to v aktualizovanom bulletine meteorologickej agentúry Météo-France zverejnenom v stredu 16.00 h. TASR o tom informuje s odvolaním sa na denník Le Figaro.
Červená výstraha bola rozšírená na 14 departementov v severovýchodnom Francúzsku. Od štvrtka od 22.00 h sa 11 departementov na západe a juhozápade krajiny vráti k oranžovej výstrahe.
V stredu bola v 58 departementoch vyhlásená výstraha červeného a v 31 oranžového stupňa. Météo-France upozorňuje, že teploty sú „mimoriadne vysoké, vo dne aj v noci“.
V utorok Francúzsko zaznamenalo najteplejší deň od začiatku meraní v roku 1947, keď priemer najvyšších teplôt nameraných na 30 referenčných staniciach, dosiahol 38,2 stupňa, čím prekonal predchádzajúci rekord 37,7 stupňa z 5. augusta 2003. Najteplejšie bolo v obci Pissos (44,3 stupňa), rekordy padli aj v mestách ako Bordeaux (42,1 stupňa).
Podľa odhadov agentúry AFP žije v 72 departmentoch s červenou výstrahou približne 51,1 milióna ľudí, čo predstavuje viac ako tri štvrtiny obyvateľov pevninského Francúzska. Výstrahy červeného alebo oranžového stupňa sa celkovo týkajú 63,5 milióna ľudí, teda viac ako 95 percent obyvateľstva pevninského Francúzska.
Premiér Sébastien Lecornu v tejto súvislosti v stredu na zasadaní vlády upozornil svojich ministrov, že ak budú horúčavy pokračovať, budú zrejme musieť zrušiť letné dovolenky. Aj v opačnom prípade by sa mali zdržiavať vo Francúzsku a každý minister, ktorý by chcel vycestovať do zahraničia, to musí vopred nahlásiť.
Tento krok má predísť situácii, aká nastala počas katastrofálnej vlny horúčav v roku 2003, ktorá si vyžiadala takmer 15.000 obetí. Vtedajší minister zdravotníctva Jean-Francois Mattei spôsobil rozruch necitlivým rozhovorom pre televíziu TF1 zo svojej luxusnej letnej rezidencie, počas ktorého bol oblečený v polokošeli a šortkách a tvrdil, že ministerstvo má všetko pod kontrolou.
Červená výstraha bola rozšírená na 14 departementov v severovýchodnom Francúzsku. Od štvrtka od 22.00 h sa 11 departementov na západe a juhozápade krajiny vráti k oranžovej výstrahe.
V stredu bola v 58 departementoch vyhlásená výstraha červeného a v 31 oranžového stupňa. Météo-France upozorňuje, že teploty sú „mimoriadne vysoké, vo dne aj v noci“.
V utorok Francúzsko zaznamenalo najteplejší deň od začiatku meraní v roku 1947, keď priemer najvyšších teplôt nameraných na 30 referenčných staniciach, dosiahol 38,2 stupňa, čím prekonal predchádzajúci rekord 37,7 stupňa z 5. augusta 2003. Najteplejšie bolo v obci Pissos (44,3 stupňa), rekordy padli aj v mestách ako Bordeaux (42,1 stupňa).
Podľa odhadov agentúry AFP žije v 72 departmentoch s červenou výstrahou približne 51,1 milióna ľudí, čo predstavuje viac ako tri štvrtiny obyvateľov pevninského Francúzska. Výstrahy červeného alebo oranžového stupňa sa celkovo týkajú 63,5 milióna ľudí, teda viac ako 95 percent obyvateľstva pevninského Francúzska.
Premiér Sébastien Lecornu v tejto súvislosti v stredu na zasadaní vlády upozornil svojich ministrov, že ak budú horúčavy pokračovať, budú zrejme musieť zrušiť letné dovolenky. Aj v opačnom prípade by sa mali zdržiavať vo Francúzsku a každý minister, ktorý by chcel vycestovať do zahraničia, to musí vopred nahlásiť.
Tento krok má predísť situácii, aká nastala počas katastrofálnej vlny horúčav v roku 2003, ktorá si vyžiadala takmer 15.000 obetí. Vtedajší minister zdravotníctva Jean-Francois Mattei spôsobil rozruch necitlivým rozhovorom pre televíziu TF1 zo svojej luxusnej letnej rezidencie, počas ktorého bol oblečený v polokošeli a šortkách a tvrdil, že ministerstvo má všetko pod kontrolou.