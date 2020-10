Vo Francúzsku je pacientmi obsadená viac ako polovica lôžok na JIS

Paríž 26. októbra (TASR) - Viac ako polovica lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti vo Francúzsku je obsadená pacientmi, ktorý majú potvrdený koronavírus SARS-CoV-2. Niektorí lekári v tejto situácii žiadajú prísnejšie obmedziť pohyb ľudí - v nedeľu bol totiž v krajine zaznamenaný rekordne vysoký nárast počtu infikovaných o ďalších 52.000.



Jean-Francois Delfraissy, ktorý je šéfom poradného tímu vlády, v pondelok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL priznal, že je prekvapený "brutalitou" nárastu počtu nových nakazených, ktorý vo Francúzsku badať posledných 15 dní.



Vyslovil tiež obavu, že "mnohí z našich spoluobčanov si ešte stále neuvedomujú, čo nás čaká". Podľa Delfraissyho je situácia vo Francúzsku "veľmi zložitá, dokonca kritická".



Podobný názor zastáva aj Dr. Eric Caumes, vedúci oddelenia infekčných a tropických chorôb v parížskej nemocnici Pitié-Salpetriere, ktorý v pondelok pre spravodajský portál FranceInfo uviedol: "Stratili sme kontrolu nad epidémiou, a nedošlo k tomu včera".



Podľa Delfraissyho uvádzaný počet nových infikovaných je podľa jeho názoru podhodnotený.



Vysvetlil, že vedecká rada odhaduje, že "v skutočnosti sa (vo Francúzsku) pohybujeme okolo 100.000 prípadov za deň", kam patria aj prípady ľudí, ktorí sa nediagnostikujú, alebo sú asymptomatickí. "Máme tu vírus, ktorý cirkuluje mimoriadne rýchlo," uviedol.



Delfraissy pripustil, že vo Francúzsku bude nutné prikročiť k "masívnejšiemu zákazu vychádzania", a to pokiaľ ide o jeho časový rozsah i územnú platnosť.



Ak by toto rozhodnutie bolo prijaté, jeho účinok by sa vyhodnotil po dvoch týždňoch s tým, že v prípade nepriaznivého vývoja by sa pristúpilo k lockdownu.



Pokiaľ ide o lockdown, podľa Delfraissyho by mal byť miernejší ako ten, ktorý Francúzsko zažilo na jar tohto roku: ľudia by mohli pracovať, avšak s dôrazom na prácu z domu, v prevádzke by sa udržali školy i časť ekonomických činností.



Upozornil, že toto obmedzenie pohybu a ekonomických činností by trvalo len krátko, "ak by bolo zavedené teraz".



Delfraissy vyhlásil, že "čím rýchlejšie prijmeme opatrenia, tým vyššia bude ich účinnosť".



"Táto vlna, ktorá zaplavuje Európu, ... bude trvať niekoľko týždňov, dokonca jeden alebo dva mesiace," pokračoval francúzsky vedec, pričom sa však odmietol vyjadril k možnému vývoju pandémie koncom kalendárneho roka.