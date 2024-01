Vo Francúzsku klesol počet narodených na najnižšiu úroveň od roku 1946

Paríž 16. januára (TASR) - Počet narodených detí vo Francúzsku vlani klesol na najnižšiu úroveň od druhej svetovej vojny, uviedol v utorok tamojší národný štatistický úrad (INSEE). TASR informuje podľa agentúry AFP.



V roku 2023 sa vo Francúzsku narodilo približne 678.000 detí. Podľa INSEE je to pokles o 6,6 percenta v porovnaní z predchádzajúcim rokom a o najnižšiu ročnú bilanciu od roku 1946.



Tieto čísla sa vlani premietli do priemernej pôrodnosti 1,68 dieťaťa na jednu ženu oproti 1,79 v roku 2022.



Podľa INSEE zomrelo vlani vo Francúzsku 632.000 ľudí, čo je pokles o 6,5 percenta z predchádzajúceho roka, keď k zvýšeniu miery úmrtnosti prispela pandémia koronavírusu a vlny horúčav.



Migračné toky pridali minulý rok k celkovej populácii krajiny 183.000 ľudí, uvádza štatistický úrad.



Stredná dĺžka života ľudí vo Francúzsku podľa úradu vzrástla na nový rekord. V súčasnosti je to 85,7 roka pre ženy a 80 rokov pre mužov.