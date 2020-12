Vo Francúzsku na protestoch proti policajnej brutalite zatkli 95 ľudí

Paríž 6. decembra (TASR) - Deväťdesiatpäť ľudí zatkla polícia po sobotňajších protestoch na viacerých miestach vo Francúzsku, kde účastníci demonštrovali proti spornému návrhu bezpečnostného zákona a policajnej brutalite. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na francúzskeho ministra vnútra Gérarda Darmanina.



V metropole Paríž polícia zadržala 25 ľudí, vrátane dvoch maloletých, približuje AFP s odvolaním sa na tamojšiu prokuratúru.



Počas protestov sa zranilo 67 policajtov, informoval ďalej Darmanin na Twitteri. Z toho 48 policajtov utrpelo zranenia počas demonštrácie v Paríži, ktorú sprevádzali najväčšie výtržnosti. V hlavnom meste sa zranil aj jeden hasič po tom, čo ho zasiahol gumený projektil, povedal pre AFP nemenovaný zdroj z prostredia polície.



Násilnosti počas parížskej demonštrácie vyprovokovalo približne 400-500 "radikálnych elementov", vysvetľuje AFP s odvolaním sa na zdroj z prostredia polície. Demonštranti sa dostávali do potýčok s políciou, podpaľovali vozidlá a rozbíjali výklady obchodov. Do policajtov tiež hádzali predmety, na čo polícia zareagovala použitím slzotvornému plynu.



K násilnostiam prišlo aj v mestách Lyon či Nantes, kde sa počas potýčky s demonštrantami zranili piati policajti. Jeden z nich utŕžil zranenia po tom, čo niekto hodil zápalnú fľašu.



Akcie na viacerých miestach sa konali týždeň po podobnom celoštátnom proteste, na ktorý prišlo približne 130.000 ľudí, ako uviedlo francúzske ministerstvo vnútra. Organizátori stanovili počet účastníkov na takmer 500.000.



Sobotňajšie protesty však podľa rezortu vnútra zaznamenali podstatne menšiu účasť - celkovo sa ich zúčastnilo zhruba 52.350 ľudí. V Paríži v sobotu protestovalo asi 5000 demonštrantov. Minulý týždeň vo francúzskej metropole pritom vyšlo do ulíc až 46.000 ľudí, približuje ministerstvo vnútra.



Sobotňajšie protesty boli zorganizované niekoľko dní po tom, čo francúzska vláda oznámila, že prepracuje spornú časť článku 24 navrhovaného bezpečnostného zákona, ktorý obmedzuje právo zhotovovať a zverejňovať zábery tvárí policajtov pri výkone služby, aj pri zásahoch. Obmedzenie by sa týkalo i médií.



Aktivisti žiadali, aby túto pasáž úplne z návrhu zákona odstránili. V návrhu sa nachádza tiež množstvo ďalších sporných opatrení, ako napríklad rozsiahlejšie sledovanie a zaznamenávanie demonštrácií policajnými kamerami, a to aj pomocou dronov. Vláda argumentuje tým, že navrhovaný zákon bude lepšie chrániť políciu.