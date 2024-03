Vo Francúzsku na Veľkú noc chránia kresťanské kostoly pred terorizmom

Paríž 31. marca (TASR) - Francúzsky minister vnútra Gerald Darmanin v nedeľu uviedol, že počas Veľkej noci sú nasadení policajti a vojaci protiteroristických jednotiek na ochranu kresťanských kostolov pred akýmkoľvek "terorizmom". TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Poriadkové sily sú prítomné všade po celej krajine od Veľkého piatku do Veľkonočného pondelka, aby chránili bohoslužby v mimoriadne zložitom kontexte, v ktorom by mohol zasiahnuť terorizmus," povedal.



"Na 4350 kresťanských, katolíckych a protestantských modlitebných miestach je 13.500 policajtov, žandárov a (protiteroristického) vojenského personálu," dodal minister.



Paríž zvýšil bezpečnostnú pohotovosť na najvyšší stupeň po útoku džihádistickej skupiny Islamský štát na predmestí Moskvy 22. marca, ktorý si vyžiadal 144 obetí. Vo Francúzsku džihádisti uskutočnili v posledných rokoch sériu smrtiacich útokov.



Od začiatku roka boli zmarené dva útoky. Jeden zahŕňal "násilnú akciu proti katolíckej náboženskej budove" pripravovaný mužom "jasne oddaným džihádistickej ideológii", uviedla národná protiteroristická prokuratúra. Začiatkom marca 62-ročného muža zatkli a neskôr vzali do vyšetrovacej väzby.



Katolíci a protestanti si túto nedeľu pripomínajú Ježišovo zmŕtvychvstanie, pravoslávni kresťania počkajú do 6. mája.