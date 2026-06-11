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Vo Francúzsku nariadili utratiť pitbula, ktorý dohrýzol tehotnú ženu
Na tele mŕtvej ženy sa pri obhliadke našlo 50 stôp po uhryznutí.
Autor TASR
Paríž 11. júna (TASR) - Muža, ktorého tehotnú partnerku usmrtil jeho nelegálne dovezený a na hryzenie cvičený pitbul, uznal súd vo Francúzsku za vinného z neúmyselného zabitia a uložil mu podmienečný trest odňatia slobody v trvaní štyroch rokov. Súd v severofrancúzskom meste Soissons zároveň nariadil utratenie psa, informovala vo štvrtok agentúra AFP, píše TASR.
K činu došlo v novembri 2019, keď medzičasom odsúdený, 51-ročný Christophe Ellul, v lese za mestom našiel telo svojej partnerky, 29-ročnej Elisy Pilarskej, ktorá bola v šiestom mesiaci tehotenstva.
Mladá žena bola v lese na prechádzke s ich dvojročným psom – americkým pitbulteriérom menom Curtis. Vyšetrovaním sa zistilo, že krátko pred smrťou telefonovala partnerovi do práce na letisku pri Paríži a rozrušená kričala, že ju pes pohrýzol a nedokáže ho ovládať. Na tele mŕtvej ženy sa pri obhliadke našlo 50 stôp po uhryznutí.
Dovoz pitbulov je vo Francúzsku zakázaný, pretože patria medzi nebezpečné plemená. Ellul dlho tvrdil, že jeho pes nebol agresívny a že za útok mohli poľovnícke psy, ktoré boli v lese so svojimi majiteľmi na poľovačke. Výsledky testov DNA však potvrdili, že útočníkom bol pitbul Curtis. Vyšetrovaním sa zároveň vylúčilo zavinenie 62 poľovníckych psov aj ďalších piatich psov, ktoré choval Ellul s partnerkou.
Pes Curtis, ktorá má osem a pol roka, je od incidentu - viac ako šesť rokov - v koterci. Aktivisti za práva zvierat vyzvali na jeho omilostenie a spustili petíciu, ktorú podpísalo viac než 80.000 ľudí a v ktorej žiadajú, aby Curtisa dali do psieho útulku.
K činu došlo v novembri 2019, keď medzičasom odsúdený, 51-ročný Christophe Ellul, v lese za mestom našiel telo svojej partnerky, 29-ročnej Elisy Pilarskej, ktorá bola v šiestom mesiaci tehotenstva.
Mladá žena bola v lese na prechádzke s ich dvojročným psom – americkým pitbulteriérom menom Curtis. Vyšetrovaním sa zistilo, že krátko pred smrťou telefonovala partnerovi do práce na letisku pri Paríži a rozrušená kričala, že ju pes pohrýzol a nedokáže ho ovládať. Na tele mŕtvej ženy sa pri obhliadke našlo 50 stôp po uhryznutí.
Dovoz pitbulov je vo Francúzsku zakázaný, pretože patria medzi nebezpečné plemená. Ellul dlho tvrdil, že jeho pes nebol agresívny a že za útok mohli poľovnícke psy, ktoré boli v lese so svojimi majiteľmi na poľovačke. Výsledky testov DNA však potvrdili, že útočníkom bol pitbul Curtis. Vyšetrovaním sa zároveň vylúčilo zavinenie 62 poľovníckych psov aj ďalších piatich psov, ktoré choval Ellul s partnerkou.
Pes Curtis, ktorá má osem a pol roka, je od incidentu - viac ako šesť rokov - v koterci. Aktivisti za práva zvierat vyzvali na jeho omilostenie a spustili petíciu, ktorú podpísalo viac než 80.000 ľudí a v ktorej žiadajú, aby Curtisa dali do psieho útulku.