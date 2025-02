TRAGÉDIA NA PLÁŽI: Vo Francúzsku našli dve mŕtve telá

Paríž 10. februára (TASR) - Dovedna 230 migrantov zachránili v nedeľu z mrazivých vôd Lamanšského prielivu. Oznámili to francúzske úrady. Na pláži na severe Francúzska našli v rovnaký deň dvoch mŕtvych mužov. Pravdepodobne išlo o migrantov, ktorí sa chceli dostať do Británie, píše TASR podľa pondelkovej správy agentúry AFP.



Bezvládne telá dvoch mužov objavili v rozmedzí necelých dvoch hodín na pláži vo francúzskom meste Berck. Ležali približne 300 metrov od seba. Podľa tamojšej prefektúry išlo zrejme o migrantov, ktorí sa pokúšali doplávať k malému člnu.



AFP uvádza, že v ostatných mesiacoch sa telá migrantov na plážach v okolí Calais našli už viackrát. Ich provizórne člny sa buď potopili alebo boli obeťami chaotického nalodenia, pri ktorom ostala vo vode časť pasažierov.



Francúzske úrady informovali, že v priebehu nedele pri viacerých akciách zachránili z vôd Lamanšského prielivu dovedna 230 ľudí. Jednej zo zachránených skupín praskol čln a vo vode pri obci Gravelines skončilo 57 ľudí. Jeden z nich bol v bezvedomí a ďalší dvaja podchladení. Nasledovalo niekoľko ďalších skupín, vrátane 42 pri meste Dunkerque, z ktorých dvaja museli byť letecky prevezení do nemocnice.



Vlaňajší rok bol negatívne rekordný v počte úmrtí v Lamanšskom prielive. Podľa francúzskych úradov zahynulo pri pokusoch dostať sa do Británie najmenej 76 migrantov, čo je doteraz najviac