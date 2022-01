Vo Francúzsku objavili nový variant koronavírusu, má veľa mutácií

Paríž 4. januára (TASR) - Vedci vo Francúzsku objavili nový koronavírusový variant, ktorému dali predbežne označenie "IHU". Vyznačuje sa vyšším počtom mutácií ako variant omikron, informoval v utorok webový portál Business Insider.



Približne 12 prípadov tohto nového koronavírusového variantu detegovali neďaleko juhofrancúzskeho mesta Marseilles. Zistení bol u cestujúcich, ktorí pricestovali do Francúzska z afrického Kamerunu.



Variant s označením B.1.640.2 prvýkrát objavili výskumnúci z inštitútu IHU Méditerranée. Na tzv. hrotovom proteíne (spike protein), pomocou ktorého sa spája s ľudskými bunkami, má až 46 mutácií.



Zatiaľ však nie je jasné, či je novozistený variant nákazlivejší než doposiaľ známe podoby koronavírusu, alebo či vyvoláva závažnejšie ochorenie.



Prípady variantu IHU, disponujúceho atypickou kombináciou mutácií, zatiaľ okrem Francúzska nehlásila žiadna iná krajina sveta a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho zatiaľ nezaradila medzi monitorované varianty.



Podľa štúdie zverejnenej na zdravotníckom portáli medRxiv variant IHU obsahuje mutáciu E484K, vďaka čomu je odolnejší voči vakcínam. Má tiež mutáciu N501Y - prvýkrát objavenú na variante alfa - o ktorej sa odborníci domnievajú, že môže zrýchľovať prenos vírusu.



Ako uvádzajú vedci, tieto pozorovania opäť "ukazujú nepredvídateľnosť vzniku nových variantov koronavírusu SARS-CoV-2 a ich zavlečenia zo zahraničia. Okrem toho ilustrujú náročnosť kontroly takéhoto zavlečenia a následného šírenia".



Renomovaný epidemiológ Eric Feigl-Ding však na Twitteri uviedol, že nové varianty koronavírusu sa objavujú neustále, čo ale nevyhnutne neznamená, že budú nebezpečnejšie. Dodal, že to, čo robí variant nebezpečnejším, je jeho schopnosť šíriť sa vďaka počtu mutácií, ktoré obsahuje".