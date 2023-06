Vo Francúzsku od roku 2014 zomrelo v dôsledku horúčav až 35.000 ľudí

Paríž 23. júna (TASR) - Od roku 2014 zomrelo podľa odhadov na následky letných horúčav vo Francúzsku 30.000 až 35.000 ľudí, uviedol v piatok tamojší úrad verejnej zdravotnej starostlivosti (SPF). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Hoci úmrtia spôsobené horúčavami sú často spojené so staršími ľuďmi, "významný podiel (jednu tretinu) tvorili ľudia vo veku do 75 rokov", uviedol SPF vo svojej štúdií.



Francúzsko zaznamenalo v posledných rokoch častejšie vlny horúčav, najmä v rokoch 2019 a 2022. Takéto javy sú v dôsledku klimatickej zmeny častejšie.



Len minulý rok zaznamenal SPF počas troch samostatných vĺn horúčav 3000 nadmerných úmrtí. Najnovšia štúdia avšak pokrýva všetky horúce letné dni aj mimo horúčav dosahujúcich svoj vrchol.



"Vystavenie sa teplu mimo vĺn horúčav sa často nepovažuje za zdravotné nebezpečenstvo pre široké obyvateľstvo, hoci v skutočnosti je tiež spojené so zvýšeným rizikom smrti," uviedli autori štúdie.



Ak sa vezmú do úvahy takéto úmrtia, vo Francúzsku v dôsledku letných horúčav zomrelo v rokoch 2014-2022 29.612 až 34.975 ľudí. Ide o trojnásobok oproti počtu úmrtí spôsobených len v dôsledku vĺn horúčav za rovnaké obdobie, uvádza SPF.