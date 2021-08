Vo Francúzsku odporúčajú tretiu dávku vakcíny ľuďom nad 65 rokov

Paríž 24. augusta (TASR) - Francúzsky úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (HAS) v utorok odporučil tretiu dávku protikoronavírusovej vakcíny pre ľudí starších ako 65 rokov a pre rizikové skupiny ľudí, u ktorých hrozí vyššia pravdepodobnosť ťažkého priebehu ochorenia COVID-19, informovala agentúra AFP.



Toto odporúčanie sa týka ľudí, ktorých zaočkovali dvoma dávkami protikoronavírusovej vakcíny. Tým teraz ponúknu tretiu dávku mRNA vakcín, akými sú napríklad látky od spoločností Pfizer/BioNTech alebo Moderna. Tých má Francúzsko v súčasnosti dostatok.



Minulý mesiac pritom francúzske ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že tretia dávka sa stane dostupnou pre približne päť miliónov najzraniteľnejší ľudí vrátane tých, ktorí sa nachádzajú v domovoch dôchodcov.



HAS vo svojom vyhlásení navrhuje uvoľniť kritériá určujúce, či je človek vhodným kandidátom na tretiu dávku vakcíny. Zároveň prizvukuje, že prioritou na ďalšie týždne je zvýšiť mieru zaočkovanosti u ľudí starších ako 80 rokov. V tejto vekovej skupine je zaočkovaných 79,9 percenta ľudí, čo je podľa HAS "nedostačujúce".



Vo Francúzsku v súčasnosti evidujú denne približne 20.000 nových prípadov nákazy koronavírusom. Blížiaci sa začiatok školského roka však v krajine vyvoláva obavy z ďalšieho nárastu počtu nakazených.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) začiatkom augusta vyzvala na odloženie podávania tretích dávok vakcín proti koronavírusu aspoň do konca septembra, aby boli očkovacie látky dostupné aj pre chudobné krajiny, v ktorých veľa ľudí dostalo ešte len prvú dávku.