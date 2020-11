Vo Francúzsku odsúdili lekárku, ktorá opitá asistovala pri pôrode

Pau 12. novembra (TASR) - Na tri roky väzenia odsúdil francúzsky súd vo štvrtok belgickú lekárku, ktorá asistovala pri pôrode pod vplyvom alkoholu. Na následky jej pochybení pacientka neskôr zomrela, informuje agentúra AFP.



Súd 51-ročnú anestéziologičku Helgu Wautersovú uznal za vinnú zo zabitia Britky Xynthie Hawkeovej. Počas pôrodu cisárskym rezom v septembri 2014 Wautersová niekoľkokrát pochybila, čím sa zdravotný stav rodičky skomplikoval a štyri dni po zákroku zomrela.



Okrem trestu odňatia slobody jej súd vo francúzskom meste Pau zakázal výkon lekárskeho povolania a nariadil vyplatiť rodine pozostalej odškodné vo výške takmer 1,4 milióna eur.



Wautersová nebola počas vyhlásenia verdiktu na súde prítomná. K požitiu alkoholu počas pracovného dňa sa odsúdená lekárka priznala, no tvrdila, že za smrť pacientky sú zodpovední aj viacerí jej kolegovia. V čase nešťastia pracovala na pôrodníckom oddelení nemocnice neďaleko mesta Pau len necelé dva týždne.



Belgičanka sa do Francúzska presťahovala po tom, čo bola prepustená z predchádzajúceho zamestnania, pretože do nemocnice prišla pod vplyvom alkoholu. Vyšetrovanie prípadu vo francúzskej klinike neskôr ukázalo, že agentúra, ktorá ju na prácu v nemocnici najala, si poriadne nepreverila jej profesionálnu minulosť, približuje AFP.