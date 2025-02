Vo Francúzsku odsúdili na doživotie Tunisana za vraždu v bazilike

Paríž 26. februára (TASR) - Francúzsky súd v stredu odsúdil na doživotie Tunisana, ktorý v roku 2020 zavraždil nožom troch ľudí v Bazilike Matky Božej v juhofrancúzskom meste Nice. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Brahim Aouissaoui sa k útokom priznal, hoci tvrdí, že si presne nepamätá, čo sa stalo, pretože ho polícia postrelila. Lekárske vyšetrenia vylúčili poškodenie mozgu a podľa psychiatrického posudku v čase udalostí nemal narušený úsudok. Útok 25-ročného mladíka z 29. októbra 2020 je pripisovaný islamskému radikalizmu.



Podľa obžaloby Aouissaoui kuchynským nožom v kostole takmer sťal hlavu 60-ročnej žene, približne 25-krát bodol 44-ročnú ženu a podrezal hrdlo 55-ročnému mužovi.



Doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia je najprísnejším možným trestom podľa francúzskeho práva a zodpovedá žalobe prokuratúry.



Aouissaoui vyhlásil, že vraždy boli "legitímnou" pomstou za to, ako Západ zabíjal "nevinných" moslimov. Podľa prokuratúry bol odsúdený ovplyvnený "džihádistickou ideológiou". Tunisan počas súdneho pojednávania vykríkol, že "to nebol terorizmus".



Brahim Aouissaoui pochádza z Tuniska a do Francúzska pricestoval len mesiac pred útokom. Podľa prokuratúry sa radikalizoval v roku 2018, predtým bol údajne častým užívateľom alkoholu a marihuany.