Vo Francúzsku opät protestovali proti návrhu bezpečnostného zákona

Policajti nasledujú demonštrantov, ktorí držia transparent s podobizňou hlavy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona počas ďalšieho protestu proti návrhu nového bezpečnostného zákona v Paríži v sobotu 16. januára 2021, archívne foto. Foto: TASR/AP

Paríž 17. januára (TASR) - Desaťtisíce ľudí vo Francúzsku v sobotu opäť protestovali proti návrhu nového bezpečnostného zákona, ktorého cieľom je obmedziť možnosti nakrúcania policajtov v službe. Podľa vlády by zákon umožnil lepšie chrániť policajtov, aktivisti sa však obávajú, že prispeje k potláčaniu odhalenia prípadov policajnej brutality. Informovala o tom agentúra AFP.Odhady o počte demonštrantov sobotňajších protestov sa značne líšia. Kým polícia informovala, že protestov sa celkovo zúčastnilo zhruba 34.000 ľudí, organizátori hovoria takmer o 200.000 účastníkoch.Polícia zatkla vo viacerých mestách celkovo 75 ľudí, z toho 24 v Paríži, informoval minister vnútra Gérard Darmanin. Počas protestov sa podľa neho zranilo 12 policajtov.V rovnaký deň tiež polícia zasahovala na mieste v blízkosti parížskeho protestu, kde rozpustila nelegálnu tanečnú párty, tzv. rave, napísal Darmanin na Twitteri.Mnohí z demonštrantov do ulíc vyšli vysloviť nesúhlas aj s podľa ich slov "neprimeraným" policajným zásahom proti nezákonnej tanečnej rave párty v regióne Bretónsko, na ktorej sa na Nový rok zúčastnilo približne 2400 ľudí. Zhromaždenia sú aj vo Francúzsku z dôvodu pandémie koronavírusu značne obmedzené.Vo Francúzsku sa protesty proti návrhu bezpečnostného zákona konajú pravidelne už niekoľko týždňov. Okrem obmedzenia práva natáčať policajtov vo výkonne služby sa v návrhu zákona nachádza tiež množstvo ďalších sporných opatrení, ako napríklad rozsiahlejšie sledovanie a zaznamenávanie demonštrácií policajnými kamerami, a to aj pomocou dronov.Francúzsky prezident Emmanuel Marcon koncom minulého roka na nátlak demonštrantov oznámil, že vláda pozmení sporný článok 24 navrhovaného bezpečnostného zákona, týkajúci sa obmedzenia možností nahrávania policajtov v službe, vrátane zásahov. Demonštranti však žiadajú, aby túto pasáž z návrhu zákona úplne odstránili.O návrhu zákona, ktorý už schválili poslanci Národného zhromaždenia (dolnej komory francúzskeho parlamentu), budú v marci rokovať poslanci Senátu (hornej komory parlamentu).