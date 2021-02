Vo Francúzsku plánujú uskutočniť testovacie koncerty

Paríž 16. februára (TASR) - Francúzska ministerka kultúry Roselyne Bachelotová avizovala, že v marci a apríli sa v mestách Marseille a Paríž uskutočnia "skúšobné" koncerty. Ich cieľom je nájsť najvhodnejší spôsob organizovania kultúrnych podujatí, aby sa mohli konať v interiéri aj v čase covidovej epidémie. Informoval o tom v utorok spravodajský portál LCI.



Bachelotová v pondelňajšom rozhovore uviedla, že je "veľmi optimistická", pokiaľ ide o festivaly pre sediace publikum. V prípade podujatí, kde obecenstvo obvykle stojí, "je to komplikovanejšie". Práve pre to sa jej rezort rozhodol pre "experimentálne" koncerty, ktoré "majú otestovať, čo sa vlastne deje".



Ak epidemiologická situácia nebude "katastrofická" a sanitárne protokoly pre experimentálne koncerty budú schválené, v druhej polovici marca sa v Marseille uskutočnia dva "skúšobné koncerty" za účasti asi tisíc ľudí. Diváci na nich budú sedieť, ale budú môcť aj vstať. Experiment sa uskutoční v spolupráci s inštitútom INSERM, zameraným na verejné zdravie a jeho výskum.



Ministerka spresnila, že každý návštevník bude pred koncertom testovaný, ale pozitívne prípady "sa neodfiltrujú, keďže cieľom je mať reálnu situáciu". Testovať sa bude aj po koncerte, aby sa zistilo, čo sa udialo z hľadiska kontaminácie. Účastníkom koncertu budú rozdávať rúška i dezinfekčný gél.



Pokiaľ ide o koncert v Paríži, do tohto experimentu vo veľkej hale Accor Arena sa zapojí 5000 ľudí. Pôjde o koncert "na státie".



Bachelotová tiež oznámila, že 8. apríla sa v Marseille uskutoční európske vedecké kolokvium, kde budú rôzne experimenty "konfrontované" a analyzované s cieľom vytvoriť udržateľný model fungovania zábavného priemyslu.



Kultúrne ustanovizne vo Francúzsku sú už niekoľko týždňov zatvorené pre zhoršenie epidemiologickej situácie.