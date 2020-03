Vo Francúzsku platí stav zdravotnej núdze,hľadajú ľudí pre poľné práce

Paríž 24. marca (TASR) - Vo Francúzsku od utorka platí stav zdravotnej núdze. Mal by trvať dva mesiace, ale jeho platnosť môže byť predĺžená i skrátená - v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie, informoval spravodajský portál France Info.



Nový núdzový režim stanovuje opatrenia obmedzujúce Francúzom voľnosť pohybu, zhromažďovanie i podnikanie vo sfére obchodu.



Porušenie pravidiel, ktoré umožňujú pohyb po vonku len v nevyhnutných prípadoch, sa trestá pokutou 135 eur. V prípade recidívy v priebehu dvoch týždňov sa pokuta zvyšuje na 1500 eur. V prípade "štyroch porušení do 30 dní" ide o trestný čin "trestaný pokutou 3700 eur" a trestom odňatia slobody do šiestich mesiacov.



Cieľom týchto opatrení je čo v najväčšej miere obmedziť sociálne kontakty obyvateľov krajiny a takto bojovať proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 vo Francúzsku, vysvetlila vláda.



Francúzsky premiér Édouard Philippe už v pondelok večer avizoval, že obyvatelia Francúzska budú mať od utorka zakázané venovať sa fyzickým aktivitám ďalej než kilometer od miesta svojho bydliska.



Taktiež by mali byť po novom uzavreté aj otvorené trhoviská s tým, že miestne úrady budú mať možnosť požiadať o výnimku. Návšteva lekára bude možná len vtedy, ak na ňu pacienta vyzval lekár alebo v urgentných prípadoch.



Francúzska vláda vyzvala v utorok ľudí, ktorí pre pandémiu nového koronavírusu nemôžu vykonávať svoje zamestnanie, aby pomohli poľnohospodárom pri jarných prácach.



Ako informovala televízia BFM, podľa ministra poľnohospodárstva Didiera Guillauma je v súkromnom agrosektore voľných 200.000 miest po tom, ako farmárom začali v dôsledku koronavírusu chýbať pri poľných prácach sezónni zamestnanci zo zahraničia.



Minister hospodárstva Bruno Le Maire zasa pre spravodajský portál France Info uviedol, že vo Francúzsku je momentálne 730.000 zamestnancov v režime čiastočnej nezamestnanosti. Rozhodli sa preň mnohé firmy, ktoré takto reagovali na náhle zabrzdenie ekonomiky pre pandémiu infekčnej choroby COVID-19.