Vo Francúzsku počas protestu vykradli v Rennes zlatníctvo

Rennes 18. apríla (TASR) - Francúzska polícia pátra po zlodejoch, ktorí cez víkend počas protestu proti dôchodkovej reforme odcudzili z jedného zo zlatníctiev v meste Rennes mince a zliatky v hodnote 25.000 eur. Podľa agentúry AFP to v utorok uviedol miestny prokurátor Philippe Astruc.



Prezident Emmanuel Macron v noci na sobotu podpísal nepopulárny zákon o reforme dôchodkového systému, čím sa vo Francúzsku zvýšil vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. V reakcii na to sa v mnohých mestách počas víkendu opäť konali protesty.



V meste Rennes ležiacom na západe Francúzska sa na nich zúčastnilo viac ako 1000 ľudí, ktorých časť sa dostala aj do potýčok s políciou.



Primátorka Rennes za Socialistickú stranu (PS) Nathalie Appéréová pre agentúru AFP uviedla, že centrum mesta bolo počas zrážok demonštrantov s políciou "vyplienené". Výtržníci podpaľovali a ničili autá, rozbíjali výklady, drancovali obchody a útočili na hotely, banky a realitné kancelárie. Podpálená bola radnica aj policajná stanica.



Terčom drancovania sa stalo aj jedno zo zlatníctiev. Okrem toho, že okoloidúci demonštranti na ňom rozbili výplne troch výkladov, dvaja z nich do zlatníctva aj vtrhli a odcudzili zlaté mince a zlaté zliatky v odhadovanej hodnote 25.000 eur.