Vo Francúzsku pokračujú štrajky v rafinériách

Muž naplní svoju nádrž po viac ako 4 hodinách čakania na čerpacej stanici TotalEnergies v Bagnolet pri Paríži vo Francúzsku v sobotu 15. októbra 2022. Foto: TASR/AP

Paríž 16. októbra (TASR) - Zamestnanci francúzskych rafinérií a skladov pohonných látok v piatich závodoch patriacich ropnému gigantu TotalEnergies sa rozhodli pokračovať vo svojom štrajku. Ako informovala agentúra AFP, uviedli to v sobotu odboroví predáci.AFP spresnila, že štyri zo siedmich francúzskych rafinérií a jeden sklad pohonných hmôt sú mimo prevádzky, keďže štrajkujúci členovia odborovej organizácie CGT odmietli ponuku vedenia spoločnosti TotalEnergies týkajúcu sa výšky miezd, ktorú pritom ostatné odbory prijali.Prevádzka sa začiatkom tohto týždňa obnovila v dvoch rafinériách prevádzkovaných spoločnosťou Esso-ExxonMobil. Jej zamestnanci sa tiež dohodli s vedením.Štrajk zamestnancov rafinérií a skladov s pohonnými látkami si vo Francúzsku vynútil zatvorenie mnohých čerpacích staníc a prejavil sa prakticky vo všetkých odvetviach ekonomiky.Vláda francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona tento týždeň využila svoju zákonnú možnosť, ktorou prinútila niektorých štrajkujúcich, aby sa vrátili do práce a otvorili sklady pohonných hmôt. Podľa AFP tento krok vlády vyvolal hnev odborov. Súdy však nárok uplatnený vládou potvrdili.V Paríži sa v nedeľu uskutoční pochod a zhromaždenie ľavicových odporcov Macronovej vlády, ktorí chcú protestovať proti rastúcim životným nákladom.Jean-Luc Mélenchon, líder ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI), naplánoval síce tento pochod dávno pred štrajkom zamestnancov rafinérií a skladov, ale organizátori dúfajú, že sa im podarí získať na svoju stranu aj časť ľudí sympatizujúcich s prebiehajúcim štrajkom.Polícia očakáva na proteste v Paríži účasť približne 30.000 ľudí. Jeden z policajných zdrojov uviedol, že sa obáva problémov zo strany ľavicových radikálov.Odbory CGT medzitým predĺžili svoj štrajk do utorka, keď organizujú aj štrajk zahŕňajúci aj verejnú dopravu v celej krajine.