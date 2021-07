Vo Francúzsku požehnali prvý zväzok 2 duchovných rovnakého pohlavia

Paríž 26. júla (TASR) - Zjednotená protestantská cirkev vo Francúzsku (EPUdF) minulú sobotu prvýkrát požehnala zväzok dvoch duchovných rovnakého pohlavia - ide o manželstvo dvojice mladých žien, ktoré sú na začiatku svojej kňazskej kariéry v cirkvi.



Návrh na požehnávanie manželstiev osôb rovnakého pohlavia schválila biskupská synoda EPUdF v roku 2015.



K tomuto rozhodnutiu cirkvi došlo dva roky po tom, ako francúzska vláda aj napriek protestom podporovaným katolíckou cirkvou povolila manželstvá gejov a lesieb.



Synoda EPUdF, ktorá vznikla v roku 2012 zlúčením francúzskej luteránskej a reformovanej cirkvi, vtedy zároveň schválila, aby o tom, či takéto požehnanie udeliť, mohli rozhodovať pastori v jednotlivých farnostiach.



Jean-Francois Breyne, ktorý v sobotu vykonal obrad požehnania v protestantskom chráme Temple de Maguelone v Montpellier, v rozhovore pre spravodajský web France Info pripomenul, že manželstvá ľudí rovnakého pohlavia v protestantskej cirkvi existujú a "je to realita, ktorá sa vyvíja dosť rýchlo".



Podľa jednej z neviest, Agnes Kauffmannovej, je požehnanie jej manželského zväzku dôležité aj pre samotnú cirkev a je významným symbolom.



Jej partnerka Émiline Daudéová sa zasa domnieva, že ľudia z komunity LGBT "musia vidieť iných angažovaných ľudí z tohto prostredia, a to aj v rámci cirkví".



Tieto dve ženy vo veku 31 a 33 rokov sú na začiatku svojej kariéry duchovných.



Zatiaľ čo heterosexuálne manželstvá sú pre protestantských kňazov už dávno štandardom, rozhodnutie cirkevnej synody EPUdF z roku 2015, ktoré duchovným povolilo aj uzavretie zväzku s osobou rovnakého pohlavia, zostáva kontroverzné a ponecháva voľnosť pri uplatňovaní tohto pravidla.



"Nie je to ani právo, ani povinnosť," píše sa v texte vyhlásenia synode v meste Sete. Dodáva sa v ňom, že si ho nemožno vynútiť "od nijakej farnosti a od žiadneho farára".



Zmena pravidla nasledovala po dvojročných diskusiách v cirkvi, uviedol hovorca EPUdF Daniel Cassou. "Stále je to citlivá vec," povedal agentúre AFP.



Pokiaľ ide o manželstvo, protestantská teológia neuznáva sviatosť - tou je iba krst a Večera Pánova -, ale heterosexuálnym i homosexuálnym párom udeľuje po civilnom obrade svoje požehnanie.



Po Ľudovej evanjelickej misii je EPUdF druhou protestantskou cirkvou vo Francúzsku, ktorá praktizuje toto "liturgické gesto", spresnila AFP.



Podľa Daniela Cassoua, pastora a komunikačného manažéra pre EPUdF, súhlas na požehnanie zväzkov ľudí rovnakého pohlavia dalo po celom svete asi 30 protestantských cirkví, dodal France Info.



Protestanti sú po katolicizme druhou najväčšou vetvou kresťanstva na svete. Katolícka cirkev vyžaduje, aby kňazi žili v celibáte a nedovoľuje sobáš - bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu.