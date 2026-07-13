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Vo Francúzsku pre horúčavy odstavili tri jadrové reaktory
Francúzsko má 57 jadrových reaktorov, ktoré zabezpečujú približne 70 percent výroby elektriny.
Autor TASR
Paríž 13. júla (TASR) - Pre horúčavy odstavili vo Francúzsku tri jadrové reaktory nachádzajúce sa na brehoch riek. Ďalších sedem reaktorov pracuje so zníženým výkonom, informoval v pondelok spravodajský web France Info, píše TASR.
S cieľom obmedziť škody na vodných ekosystémoch, ktoré by mohla v riekach alebo v mori spôsobiť teplá voda vypúšťaná z jadrových elektrární, Francúzsky úrad pre jadrovú bezpečnosť (ASNR) stanovuje pre každú elektráreň maximálnu povolenú teplotu vypúšťanej vody. Tieto limity v určitých situáciách nútia energetickú spoločnosť EDF znižovať výkon jadrových elektrární.
Každá vlna horúčav, akou je aj tá, ktorá sa vo Francúzsku začala 4. júla, preto vedie k zníženiu výroby elektriny z jadrových elektrární.
V sobotu francúzske ministerstvo hospodárstva zverejnilo vo vládnom vestníku výnimku z týchto teplotných limitov pre jadrovú elektráreň Bugey, ktorá bude platiť do 20. júla, „s cieľom zaistiť bezpečnosť elektrickej siete“.
Francúzsko má 57 jadrových reaktorov, ktoré zabezpečujú približne 70 percent výroby elektriny. Všetky sa nachádzajú na brehoch rieky alebo mora, aby sa umožnilo chladenie zariadení. Pre horúčavy boli v nedeľu úplne odstavené reaktory v elektrárňach postavených pri riekach Garonne, Rhôna a Meuse.
V 37 regiónoch Francúzska v pondelok platí najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. Francúzsky minister vnútra Laurent Nuez v nedeľu v televízii BFM informoval, že len v tento jediný deň vypuklo vo Francúzsku 250 požiarov.
Jeden z nich vyčíňa aj v lese pri meste Fontainebleau na juhovýchode metropolitnej oblasti Paríža, kde oheň spálil už 800 hektárov porastov.
S cieľom obmedziť škody na vodných ekosystémoch, ktoré by mohla v riekach alebo v mori spôsobiť teplá voda vypúšťaná z jadrových elektrární, Francúzsky úrad pre jadrovú bezpečnosť (ASNR) stanovuje pre každú elektráreň maximálnu povolenú teplotu vypúšťanej vody. Tieto limity v určitých situáciách nútia energetickú spoločnosť EDF znižovať výkon jadrových elektrární.
Každá vlna horúčav, akou je aj tá, ktorá sa vo Francúzsku začala 4. júla, preto vedie k zníženiu výroby elektriny z jadrových elektrární.
V sobotu francúzske ministerstvo hospodárstva zverejnilo vo vládnom vestníku výnimku z týchto teplotných limitov pre jadrovú elektráreň Bugey, ktorá bude platiť do 20. júla, „s cieľom zaistiť bezpečnosť elektrickej siete“.
Francúzsko má 57 jadrových reaktorov, ktoré zabezpečujú približne 70 percent výroby elektriny. Všetky sa nachádzajú na brehoch rieky alebo mora, aby sa umožnilo chladenie zariadení. Pre horúčavy boli v nedeľu úplne odstavené reaktory v elektrárňach postavených pri riekach Garonne, Rhôna a Meuse.
V 37 regiónoch Francúzska v pondelok platí najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. Francúzsky minister vnútra Laurent Nuez v nedeľu v televízii BFM informoval, že len v tento jediný deň vypuklo vo Francúzsku 250 požiarov.
Jeden z nich vyčíňa aj v lese pri meste Fontainebleau na juhovýchode metropolitnej oblasti Paríža, kde oheň spálil už 800 hektárov porastov.