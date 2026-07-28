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Vo Francúzsku pre lesný požiar nariadili evakuáciu ďalších 4000 ľudí
Hasiči v noci udržali požiar pod kontrolou a rozloha spálenej plochy zostala na úrovni 420 štvorcových kilometrov.
Autor TASR
Paríž 28. júla (TASR) - Francúzske úrady v utorok nariadili evakuáciu takmer 4000 ľudí z kempov, turistických nehnuteľností, prázdninových stredísk a rekreačných parkov v Lacanau, ako aj na oboch brehoch miestneho jazera. Dôvodom je návrat horúčav, ktoré ohrozujú krehkú kontrolu hasičov nad rozsiahlym lesným požiarom západne od mesta Bordeaux. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a stanice Sky News.
Hasiči v noci udržali požiar pod kontrolou a rozloha spálenej plochy zostala na úrovni 420 štvorcových kilometrov. Úrady označili požiar v regióne Gironde na juhozápade krajiny za stabilizovaný, nie však uhasený, čo znamená, že by sa mohol opäť rozšíriť, ak by teploty vzduchu stúpli a vlhkosť klesla.
„Nachádzame sa v krehkej situácii,“ povedal v utorok pre televíziu BFMTV Eric Brocardi z Národnej federácie francúzskych hasičov (FNSPF). Tí podľa neho budú pokračovať v boji s ohňom napriek očakávaným vysokým teplotám, ktoré majú podľa predpovedí dosiahnuť 33 až 35 stupňov Celzia.
Požiar, ktorý sa rozhorel minulý týždeň, je podľa AP mimoriadne nepredvídateľný a už 220.000 ľudí muselo opustiť svoje domovy či dovolenkové zariadenia. Pri jeho hasení utrpelo zranenia 93 hasičov.
Hasiči a príslušníci ženijného vojska v utorok obnovili práce na budovaní taktických protipožiarnych pásov, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu plameňov. Podľa úradov zatiaľ dokončili 103 kilometrov týchto pásov.
Hasiči v noci udržali požiar pod kontrolou a rozloha spálenej plochy zostala na úrovni 420 štvorcových kilometrov. Úrady označili požiar v regióne Gironde na juhozápade krajiny za stabilizovaný, nie však uhasený, čo znamená, že by sa mohol opäť rozšíriť, ak by teploty vzduchu stúpli a vlhkosť klesla.
„Nachádzame sa v krehkej situácii,“ povedal v utorok pre televíziu BFMTV Eric Brocardi z Národnej federácie francúzskych hasičov (FNSPF). Tí podľa neho budú pokračovať v boji s ohňom napriek očakávaným vysokým teplotám, ktoré majú podľa predpovedí dosiahnuť 33 až 35 stupňov Celzia.
Požiar, ktorý sa rozhorel minulý týždeň, je podľa AP mimoriadne nepredvídateľný a už 220.000 ľudí muselo opustiť svoje domovy či dovolenkové zariadenia. Pri jeho hasení utrpelo zranenia 93 hasičov.
Hasiči a príslušníci ženijného vojska v utorok obnovili práce na budovaní taktických protipožiarnych pásov, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu plameňov. Podľa úradov zatiaľ dokončili 103 kilometrov týchto pásov.