Vo Francúzsku pre vlnu horúčav odstavili jadrovú elektráreň Golfech

Paríž 30. júna (TASR) - Francúzska štátna energetická spoločnosť Électricité de France (EDF) v pondelok oznámila, že pre vlnu extrémnych horúčav odstavila svoju jadrovú elektráreň Golfech na juhozápade krajiny. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



Stalo sa tak v nedeľu večer v rámci prevencie pred prehriatím priľahlej rieky Garonne, z ktorej elektráreň využíva vodu na chladenie jadra reaktora, uviedla EDF.



Vzhľadom na horúce počasie sa očakávalo, že sa voda v rieke v pondelok zohreje až na teplotu 28 stupňov Celzia. Spoločnosť EDF neuviedla, ako dlho bude elektráreň odstavená. Vlna extrémnych horúčav dosahujúcich miestami až 40 stupňov by vo Francúzsku mala pretrvávať približne do polovice tohto týždňa.



Prevádzku inej jadrovej elektrárne, Blayais v západnom Francúzsku, zasa pre horúčavy a riziko prehriatia rieky Gironde čiastočne obmedzili. Podobné opatrenia sa zvažovali aj pri juhofrancúzskej elektrárni Bugey, ktorá čerpá vodu z rieky Rhôna.



Podľa spoločnosti EDF by mal byť vplyv opatrení na výrobu elektrickej energie v krajine zanedbateľný. Obmedzenie alebo zastavenie prevádzky jadrových elektrární počas horúčav viedlo od roku 2000 k priemernému zníženiu ročnej výroby elektriny len o 0,3 percenta, uviedla spoločnosť.