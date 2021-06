Vo Francúzsku prebieha mesiac slovenskej kultúry

Paríž 16. júna (TASR) - Vo Francúzsku sa v júni začal mesiac slovenskej kultúry, ktorý slávnostne odštartoval koncertom skupiny Janoska Ensemble v kostole Madeleine v centre Paríža. Zúčastnil sa na ňom aj slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok a námestník generálnej riaditeľky UNESCO Sing Čchü. TASR o tom informoval riaditeľ Slovenského inštitútu v Paríži Jakub Urik.



Organizátorom koncertu bol Slovenský inštitút v Paríži, ktorý podujatie pripravil v spolupráci so slovenským veľvyslanectvom vo Francúzsku, Stálou delegáciou SR pri UNESCO a Stálou misiou SR pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.



"Táto parížska skúsenosť ma len utvrdzuje v mojom presvedčení, že slovenská kultúra a umenie je tou najlepšou cestou, ako sa môžeme vo svete odprezentovať a pozitívne zviditeľniť," povedal po návšteve Francúzska Korčok.



Ďalším podujatím je umelecká expozícia v parížskom sídle UNESCO, kde svoje diela vystavuje deväť slovenských študentov z troch vybraných umeleckých škôl. Konkrétne ide o študentov z Akadémie umení v Banskej Bystrici, z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a z Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave.



Vďaka vyše ročnému úsiliu Slovenského Inštitútu v Paríži sa tiež podarilo vystaviť diela slovenských výtvarníkov a výtvarníčok v prestížnych parížskych galériách, ktoré sa nachádzajú v renomovaných umeleckých štvrtiach Le Marais či Saint Germain des Prés.



Tieto galérie podľa Slovenského inštitútu v Paríži prejavili záujem spolupracovať so slovenskými umelcami aj v budúcnosti, a to na výstavách v Paríži, ale aj v iných francúzskych mestách.



Mesiac slovenskej kultúry vo Francúzsku ďalej pokračuje v meste Marseille, a to výstavou umelkyne Márie Švarbovej aj výstavou slovenského dizajnu pod názvom Krehký Betón. Druhá menovaná expozícia zahŕňa diela viac ako 20 slovenských dizajnérov a umelcov. Organizuje ju Slovenské centrum dizajnu spoločne so slovenskými ministerstvami zahraničných vecí a kultúry.