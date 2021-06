Vo Francúzsku prebieha petícia za pochovanie J. Barerovej v Panteóne

Paríž 1. júna (TASR) - Francúzski aktivisti spustili petíciu za to, aby bola tanečníčka amerického pôvodu Josephine Bakerová (1906-1975) pochovaná v parížskom Panteóne, ktorý je vyhradený pre francúzskych národných hrdinov.



Takýto krok by znamenal uznanie odvahy tejto umelkyne, ktorá bola tiež feministkou a aktívnou bojovníčkou proti nacizmu, rasizmu a antisemitizmu počas druhej svetovej vojny, informuje spravodajská stanica France 24.



Petíciu inicioval spisovateľ Laurent Kupferman 8. mája, na deň víťazstva nad nacizmom v Európe. Dosiaľ ju podpísalo viac než 300.000 ľudí vrátane viacerých známych osobností. Očakáva sa, že celá kampaň vyvrcholí 3. júna - na Bakerovej narodeniny.



"Petíciu zašleme na úrad francúzskeho prezidenta," uviedol Kupferman. O tom, kto bude pochovaný v Panteóne, hrobke slávnych osobností, rozhoduje výhradne francúzsky prezident.



Afroameričanka Josephine Bakerová, rodáčka z amerického štátu Missouri, sa medzinárodne preslávila v 30. rokoch 20. storočia najmä vo Francúzsku, kde sa usadila v roku 1925, a stala sa francúzskou občiankou a vlastenkou. Čoskoro začala dominovať tamojším kabaretom so svojím zmyslom pre humor a vyzývavými kostýmami.



Po tom, ako sa v roku 1937 vydala za židovského priemyselného magnáta Jeana Liona, začala využívať svoje postavenie hviezdy - odovzdávala tajné depeše a na diplomatických večierkoch vyzvedala informácie o pozíciách nemeckej armády.



V Panteóne je pochovaných iba päť žien - spomedzi približne 80 osobností vrátane Voltairea, Victora Huga, Émila Zolu či Jeana-Jacquesa Rousseaua. Zo žien tam spočívajú Simone Veilová, Germaine Tillionová alebo Marie Curieová.