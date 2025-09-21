< sekcia Zahraničie
Vo Francúzsku protestovali proti výstavbe skladu na jadrový odpad
Autor TASR
Paríž 21. septembra (TASR) - Projekt výstavby zariadenia na skladovanie vysoko rádioaktívneho jadrového odpadu na francúzskom vidieku vyvolal v sobotu na severovýchode krajiny protest. Polícia počas demonštrácie použila slzotvorný plyn, píše TASR podľa agentúry AFP.
Organizátori protestu uviedli, že v Bure vyšlo do ulíc 2000 ľudí, aby vyjadrili nesúhlas s plánom francúzskej agentúry pre jadrový odpad (ANDRA). Úrady ale odhadujú počet demonštrantov na približne 700.
Predstavitelia mesta uviedli, že ďalších 200 ľudí sa pripojilo k inému, nepovolenému protestu, pričom mnohí mali na tvárach masky a hádzali na príslušníkov polície rôzne predmety. Polícia proti tejto skupine zasiahla a použila slzotvorný plyn.
Projekt CIGÉO, ktorý bol spustený v roku 1991, je už desaťročia predmetom sporov. Výstavba by sa mala začať koncom roka 2027 alebo začiatkom roka 2028.
Francúzsko má jeden z najväčších jadrových energetických programov na svete. Celkovo 18 elektrární pokrýva približne tri pätiny jeho celkovej výroby elektrickej energie.
Tlak na postupné vyraďovanie fosílnych palív vedie k obnovenému záujmu o jadrovú energiu, avšak nakladanie s rádioaktívnym odpadom zostáva spornou témou.
