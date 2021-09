Vo Francúzsku sa covidpasmi musia preukazovať aj tínedžeri

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Paríž 30. septembra (TASR) - Povinnosť preukázať svoju bezinfekčnosť tzv. covidpasom má od štvrtka vo Francúzsku aj mládež nad 12 rokov, ak chce vojsť do reštaurácií, športových klubov či kín alebo cestovať vlakom. Dospelí majú túto povinnosť už dva mesiace.Podľa údajov k 23. septembru, ktoré vo štvrtok citoval magazín L'Obs, je vo veku 12-17 rokov plne zaočkovaných 62 percent mladých ľudí vo Francúzsku a 71,3 percenta ich má najmenej prvú dávku vakcíny. Nezaočkovaných je asi 1,4 milióna ľudí v tejto vekovej kategórii.U mladistvých vo veku od 12 rokov mala povinnosť preukazovať sa covidpasom platiť od 30. augusta, ale poslanci parlamentu v júli odhlasovali jeho posun na 30. septembra.K zavedeniu povinnosti preukazovať sa pred vstupom na vybrané miesta covidpasom aj v prípade mladistvých došlo v situácii, keď covidová pandémia vo Francúzsku ustupuje a vláda dúfa, že čoskoro bude môcť zmierniť obmedzenia Francúzov.Francúzske médiá tak vo štvrtok informovali, že v 47 (z celkových takmer 100) departementoch Francúzska, ktoré sú momentálne pandémiou postihnuté najmenej, bude od 4. októbra pre deti na prvom stupni základných škôl zrušená povinné nosenie rúšok v interiéri.Covidpas je v súčasnosti povinný v celom Francúzsku a pripravuje sa aj návrh zákona, ktorý by predĺžil povinnosť preukazovať sa ním aj po 15. novembri. Vláda považuje zavedenie covidpasov za kľúčové opatrenie, ktoré môže krajine pomôcť vyhnúť sa ďalšiemu lockdownu, ktorý by ochromil krehké hospodárske oživenie.Vládne úrady vo Francúzsku veria, že aj pomocou praxe covidpasov sa podarí odvrátiť vznik prípadných nových ohnísk nákazy, keď sa blíži chladnejšie počasie a ľudia trávia viac času v uzavretých priestoroch.Covidpas je vo Francúzsku v papierovej podobe alebo ako QR kód v mobilnom telefóne. Dokazuje sa ním očkovanie, negatívny výsledok nedávno absolvovaného testu na COVID-19, alebo prekonanie choroby.Jeho zavedenie oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron v júli, čím následne podnietilo milióny ľudí k tomu, aby sa dali zaočkovať proti covidu, čím sa Francúzsko stalo jednou z krajín s najvyššou zaočkovanosťou.Proti covidpasom však každý týždeň vo Francúzsku protestujú tisíce ľudí tvrdiacich, že táto prax diskriminuje tých, ktorí sú proti očkovaniu alebo sa boja vedľajších účinkov vakcíny proti covidu, a preto sa nedávajú zaočkovať.Agentúra AFP dodala, že pandémiou najmenej postihnuté departementy majú momentálne incidenciu menej ako 50 prípadov na 100.000 obyvateľov. Paríž a väčšina južného Francúzska sú však naďalej vo vysokom stupni ostražitosti.Od začiatku pandémie vo Francúzsku zaznamenali 116.657 úmrtí na covid vrátane 42 za posledných 24 hodín.