Vo Francúzsku sa koná druhé kolo regionálnych volieb

Paríž 27. júna (TASR) - Vo Francúzsku sa v nedeľu koná druhé - rozhodujúce - kolo volieb do zastupiteľských zborov regiónov a departementov. Právo voliť má viac ako 48 miliónov voličov.



Podľa údajov z poludnia bola účasť o niečo vyššia ako v rovnakom čase v prvom kole - kým v prvom kole do 12.00 h SELČ využilo svoje právo 12,22 percent voličov, dnes to bolo 12,66 percenta ľudí.



Voliči môžu voliť do 18.00 h, 19.00 h alebo 20.00 h - v závislosti od rozhodnutia obce.



Stále platí veľmi prísny zdravotný protokol - volič musí mať prekryté ústa a nos, použiť gél na dezinfekciu rúk a zachovávať bezpečnú vzdialenosť, a to aj vzhľadom na stúpajúci počet ľudí nakazených variantom delta koronavírusu SARS-CoV-2.



Hlasovanie v druhom kole má už za sebou francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý s manželkou Brigitte volil v letovisku Le Touquet, kde pritom v druhom kole nemohol podporiť kandidátov vládnej strany Republika v pohybe (LREM), keďže v tomto obvode nepostúpili do druhého kola.



Neúspech Macronom založenej strany v prvom kole volieb podľa odborníkov súvisí s tým, že súčasné regionálne zastupiteľstvá boli zvolené v roku 2015, ešte pred vznikom LREM. Preto Macronovi priaznivci do volieb neovládali žiadny z regiónov.



Minulú nedeľu získala LREM len o niečo viac ako 10 percent hlasov, čo časť pozorovateľov označila za dôsledok zlej stratégie.



Výsledky v prvom kole boli povzbudením pre tradičné pravicové strany - Republikánov (LR) a Socialistickú stranu (PS).



Pozorovatelia pred druhým kolom konštatovali, že LREM síce nemôže rátať s víťazstvom v žiadnom regióne, ale jej voliči môžu určite ovplyvniť konečné rozdelenie mandátov, ak v druhom kole odovzdajú hlasy tým súperom, ktorí sú pre ňu prijateľnejší.



Tieto voľby sú posledným prieskumom nálad voličov pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami na jar roku 2022.



Vo Francúzsku sú tieto voľby vnímané aj ako test, či antiimigračná krajná pravica v podobe strany Národné združenie (RN) získava na prijateľnosti pre voličov pred prezidentskými voľbami, napísala agentúra AFP.



Marine Le Penová, vodkyňa RN, sa už celé desaťročie snaží napraviť strane reputáciu extrémistickej strany, vďaka ktorej bola - ešte pod názvom Národný front - absolútne neprijateľná pre mnohých francúzskych voličov.



V prvom kole regionálnych volieb strane RN výrazne uškodila rekordne nízka účasť voličov. Prieskumy verejnej mienky pritom RN pripisovali víťazstvo v prvom kole alebo veľmi dobrú pozíciu pred druhým kolom v najmenej jednom regióne kontinentálneho Francúzska.



Najlepšie vyhliadky má RN v juhovýchodnom regióne Provence-Alpes-Cote d'Azur (PACA). Jeho kandidát Thierry Mariani zvádza tesný súboj s mainstreamovým konzervatívnym úradníkom Renaudom Muselierom. Získanie kontroly nad vôbec prvým regiónom by bolo pre Le Penovú obrovskou vzpruhou.



Podľa AFP od voličov teraz závisí, či svojimi hlasmi ponechajú Le Penovej RN "mimo hry" - ako to bolo už v minulosti, keď dostatočnú masu voličov odradili antiimigračný a protieurópsky populizmus a rasistické a antisemitské vyhlásenia predstaviteľov strany založenej pôvodne Le penovej otcom, Jeanom-Marie Le Penom.



Ak by sa tak stalo, zopakoval by sa scenár z posledných regionálnych volieb v roku 2015, keď RN v prvom kole v regióne PACA dominovalo, ale v druhom kole jeho víťazstvu zabránilo vytvorenie "republikánskeho frontu" na základe dohody politických strán a ich voličov.



Zverejnenie prvých výsledkov volieb sa očakáva po 20.00 h SELČ.



AFP pripomenula, že ľavica momentálne ovláda päť z 12 regiónov kontinentálneho Francúzska, zatiaľ čo zvyšných sedem spravuje pravica.