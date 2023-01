Vo Francúzsku sa koná nová vlna protestov proti dôchodkovej reforme

Paríž 31. januára (TASR) - Francúzsko v utorok zažíva v poradí už druhý veľký štrajk a protesty proti reforme dôchodkového systému, ktorá okrem iného počíta so zvýšením veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov.



Agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaný policajný zdroj uviedla, že podľa predpokladov polície do ulíc francúzskych miest vyjde zrejme okolo milióna ľudí.



Podobnú, ak nie vyššiu, účasť očakávajú aj odborári, vyhlásil v utorok ráno vo vysielaní televízie BFM predák odborov CGT Philippe Martinez.



Rozhlasová stanica RMC na svojom webe zverejnila snímky z viacerých miest, kde si majitelia obchodov zabezpečovali sklenené výplne výkladov doskami, aby ich chránili pred prípadným zničením počas protestov.



AFP avizovala, že štrajk a protesty spôsobia problémy v doprave. Prevádzkovatelia v tomto sektore preto apelovali, aby si ľudia zvolili alternatívny spôsob dopravy, pracovali z domu alebo si vzali voľno.



Parížsky dopravný podnik RATP upozornil, že väčšina liniek parížskeho metra a prímestskej železničnej dopravy bude výrazne obmedzená.



Narušená je aj medzimestská doprava, pričom premávať má len každý tretí vysokorýchlostný vlak TGV, uviedla štátna železničná spoločnosť SNCF.



V medzinárodnej železničnej doprave sa očakávajú len menšie výpadky spojov.



Letecká doprava má byť tiež ovplyvnená menej - národný dopravca Air France uviedol, že zruší každý desiaty let na krátke a stredné vzdialenosti, ale diaľkové lety nebudú štrajkom ovplyvnené.



Štrajkuje aj približne polovica učiteľov materských a základných škôl, uviedol hlavný odborový zväz učiteľov SNUIPP-FSU.



Do štrajku sa zapojili aj zamestnanci rafinérií a skladov spoločnosti TotalEnergies.



Odborová konfederácia CGT avizovala, že v noci na utorok došlo k poklesu výroby elektrickej energie v elektrárňach spoločnosti EDF v objeme, ktorý zodpovedá výkonu troch jadrových reaktorov. Táto situácia nemala údajne žiadny vplyv na bežných používateľov, ale prejavila sa v "obchodnej výmene".



Do štrajku sa zapojili aj dva hlavné odborové zväzy zamestnancov lyžiarskych vlekov a lyžiarskych stredísk. Okrem zmien v dôchodkovom systéme protestujú aj proti úprave systému poistenia v nezamestnanosti pre sezónnych pracovníkov.



Podľa výsledkov prieskumu inštitútu OpinionWay protestné hnutie proti dôchodkovej reforme podporuje 61 percent obyvateľov Francúzska, čo je o tri percentuálne body viac ako v čase prvého masového protestu 12. januára.



Najkontroverznejšou časťou revízie dôchodkového systému je zvýšenie minimálneho veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. AFP pripomína, že Francúzsko má v súčasnosti najnižší vek odchodu do dôchodku zo všetkých veľkých európskych ekonomík.



Zmenami sa má zvýšiť aj počet rokov, počas ktorých musia ľudia odvádzať príspevky, aby mohli dostávať plný dôchodok.



Dôchodková reforma bola vlani hlavným bodom predvolebnej kampane prezidenta Emmanuela Macrona. Ten v pondelok povedal, že zmeny sú "nevyhnutné, keď sa porovnávame so zvyškom Európy", kde ľudia zvyčajne odchádzajú do dôchodku neskôr.



Macron súčasne trvá na tom, že navrhované zmeny sú nevyhnutné pre zabezpečenie budúceho financovania dôchodkového systému, ktorý sa podľa prognóz v najbližších rokoch dostane do deficitu.



Oponenti však poukazujú na to, že systém je v súčasnosti vyvážený. Citujú pritom šéfa nezávislej poradnej rady pre dôchodkový systém, že "výdavky na dôchodky sa nevymkli spod kontroly."



Vláda medzičasom signalizovala, že pri niektorých navrhovaných opatreniach by mohol byť priestor na diskusiu; premiérka Élisabeth Bornová však uviedla, že zvýšenie veku odchodu do dôchodku takouto témou nie je.



V pondelok začali vládny návrh zákona o dôchodkovej reforme posudzovať výbory parlamentu, kde Macrona a jeho spojencov tiež čaká ťažký boj, konštatovala AFP.



V snahe spomaliť prerokúvanie zákona v parlamente ľavicová opozícia predložila viac ako 7000 pozmeňujúcich návrhov.



Macronovi centristickí spojenci, ktorým v parlamente chýba absolútna väčšina, budú na presadenie nového zákona potrebovať hlasy konzervatívcov.