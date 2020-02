Vo Francúzsku sa konala 65. sobota protestov

Paríž 8. februára (TASR) - V uliciach viacerých francúzskych miest sa v sobotu konali zhromaždenia a pochody prívržencov hnutia žltých viest, ktorými vyjadrili svoj protest proti vláde a proti jej návrhu dôchodkovej reformy. Išlo o v poradí 65. sobotu protestov žltých viest, ktorých aktivisti okrem toho zablokovali aj vybrané cesty a kruhové objazdy.



Ako na svojom webe informoval denník Le Figaro, niekoľko desiatok demonštrantov sa napriek stále platnému zákazu zhromaždilo pred sídlom Štátnej rady, odkiaľ chceli ísť smerom na triedu Champs-Élysées a k sídlu hlavy štátu, kde parížska prefektúra tiež zakázala konanie zhromaždení tzv. žltých viest. Denník spresnil, že tieto osoby nemali na sebe pre hnutie typické žlté bezpečnostné vesty a nemali ani žiadne plagáty či transparenty.



Polícia však ich konanie vyhodnotila ako porušenie zákazu zhromažďovania vydaného prefektúrou a niekoľkých demonštrantov pokutovala. Medzi nimi bol aj Éric Drouet - jeden z lídrov tzv. žltých viest. Drouet postup polície odsúdil. Pred novinármi vyhlásil, že pokutu dostal, keď si policajt vyžiadal jeho doklady, zatiaľ čo on si prezeral vystavený lístok s "menu reštaurácie". "Nemôžeme slobodne demonštrovať, a pritom je to ústavné právo," kritizoval Drouet, ktorý pred časom utlmil svoju účasť v protivládnom hnutí.



Hnutie žltých viest sa sformovalo v novembri roku 2018, pôvodne ako protesty proti plánovanému zdražovaniu pohonných hmôt. Účasť na demonštráciách sa vtedy odhadovala až na 300.000 ľudí.



Francúzsko od začiatku decembra zažíva štrajky a protesty proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy. Štrajk sa prejavuje najviac vo verejnej doprave, ale aj v ďalších sektoroch vrátane justície, školstva či zdravotníctva.



Reformou terajšieho dôchodkového systému chce vláda prezidenta Emmanuela Macrona zjednotiť komplikovaný a podľa nej aj nespravodlivý systém so 42 rôznymi úpravami. Plánuje tiež znížiť miliardový deficit dôchodkových fondov a stabilizovať dôchodkový systém vzhľadom na demografický vývoj.



V januári bol návrh reformy predložený vláde. Očakáva sa, že parlament začne diskusiu o ňom 17. februára.