Vo Francúzsku sa konali protesty proti násiliu páchanému na ženách

Paríž/Marseille/Lille 23. novembra (TASR) — Tisíce ľudí demonštrovali v sobotu v mnohých mestách Francúzska vrátane Paríža, Bordeaux, Marseille a Lille proti násiliu páchanému na ženách. Na protesty vyzvalo viac ako 400 organizácií a osobností, informovala agentúra AFP.



V Paríži sa účastníci protestu presunuli spred železničnej stanice Gare du Nord k Bastile. Jeden z demonštrantov niesol transparent s nápisom "Metro každé dve minúty, znásilnenie každých sedem minút".



"Čím nás je viac, tým sme viditeľnejší. Týka sa to všetkých, nielen žien," povedala AFP v Paríži miestna politička Peggy Plou.



Podľa polície sa v starom prístave v Marseille zišlo okolo 800 ľudí. Účastníci protest mali transparenty s nápismi "Prelomme ticho, hanba musí zmeniť stranu" či "Nie znamená nie".



"V roku 2018 sme tu boli takmer samé ženy. Dnes je tu, povedzme, 30 percent mužov. To je naozaj skvelá správa," povedala Amy Bah z feministickej skupiny NousToutes, ktorá sa zúčastnila na proteste v Lille.



Celoštátne protesty sa konali dva dni pred Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorý pripadá na 25. novembra. Tento rok sa niesli v znamení procesu s exmanželom 71-ročnej Gisele Pelicotovej a desiatkami ďalších mužov, ktorí sú stíhaní za jej znásilňovanie počas desiatich rokov.



Pelicotová sa medzičasom stala symbolom boja proti sexuálnemu násiliu vo Francúzsku - okrem iného aj pre to, že trvala na tom, aby bol súdny proces verejný a žiadala aj zverejnenie videozáznamov, ktoré si robil jej bývalý manžel.



Združenia ako Planning familial, Fondation des femmes a #Nustoutes požadujú, aby súčasná "roztrieštená a neúplná“ legislatíva týkajúca sa znásilnenia bola nahradená novým "komplexným rámcovým zákonom“, ako aj vyčlenenie sumy 2,6 miliardy eur na boj proti násilie na ženách.