Vo Francúzsku sa konali zhromaždenia na podpory Gisele Pelicotovej

Paríž 20. októbra (TASR) - Stovky žien a mužov v sobotu vo viacerých mestách Francúzska demonštrovali proti sexuálnemu násiliu. Pozornosť na túto problematiku upriamil súdny proces s exmanželom Gisele Pelicotovej a desiatkami ďalších mužov, ktorí sú stíhaní za jej znásilňovanie, keď bola v bezvedomí.



Ako konštatovala agentúra AP, rečníci na sobotňajších zhromaždeniach pred parížskym trestným súdom, v meste Lyon na juhovýchode Francúzska i na iných miestach zdôrazňovali, že odvaha Pelicotovej verejne hovoriť o svojej traume inšpiruje ľudí vo Francúzsku i mimo neho.



Mnohí ľudia sú zároveň zdesení rozsahom a brutalitou zneužívania, ktorému bola Pelicotová vystavená počas desiatich rokov.



Demonštranti súčasne odsúdili - podľa nich laxný - prístup francúzskeho justičného systému k sexuálnemu násiliu.



Pelicotová sa medzičasom stala symbolom boja proti sexuálnemu násiliu vo Francúzsku - okrem iného aj pre to, že trvala na tom, aby bol súdny proces verejný a rovnako žiadala aj zverejnenie videozáznamov. Jej právnik Stéphane Babonneau na margo toho uviedol, že podľa jeho mandantky je takýto "šok potrebný", aby potom "nikto nemohol tvrdiť, že si neuvedomil, že sa dopustil znásilnenia".



Pelicotovej exmanžel Dominique je v súdnom procese obžalovaný z toho, že takmer desať rokov opakovane podával svojej manželke sedatíva a omámenú ju potom on a desiatky ďalších mužov znásilňovali.



Polícii sa nateraz v súvislosti s týmto prípadom podarilo zistiť 92 prípadov znásilnenia spáchaných 72 mužmi. Päťdesiat z nich bolo identifikovaných, obvinených a postavených pred súd spolu s Pelicotom, ktorý si zneužívanie svojej manželky nakrúcal.



Vek obvinených násilníkov sa pohybuje od 26 do 74 rokov a podľa vyšetrovateľov patria k rôznym vrstvám spoločnosti. Väčšina z nich sa na násilnom akte voči Pelicotovej zúčastnila raz, ale niektorí až šesťkrát.