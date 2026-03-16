Vo Francúzsku sa konalo prvé kolo komunálnych volieb
Autor TASR
Paríž 16. marca (TASR) - Vo Francúzsku sa v nedeľu uskutočnilo prvé kolo komunálnych volieb. Zisky si podľa predbežných výsledkov pripísali krajne pravicové a krajne ľavicové strany. V Paríži vedie socialistický kandidát Emmanuel Grégoire, zatiaľ čo bývalý centristický premiér Édouard Philippe si zachoval dobré šance na zotrvanie vo funkcii starostu Le Havre. Druhé kolo volieb sa bude konať v nedeľu 22. marca, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Centrista Philippe je vnímaný ako jeden z najsilnejších kandidátov, ktorí by mohli v budúcoročných prezidentských voľbách poraziť krajne pravicové Národné združenie (RN) vedené Marinou Le Penovou.
Komunálne voľby, ktoré sú podľa médií predzvesťou prezidentských volieb, prebiehajú v približne 35.000 obciach, mestách a mestských častiach. Očakávalo sa, že vo viac ako 90 percentách obcí bude starosta zvolený už v prvom kole, vo viacerých väčších mestách sa však rozhodne až budúcu nedeľu.
Grégoire má podľa odhadov dvoch prieskumných agentúr v Paríži náskok pred bývalou ministerkou kultúry Rachidou Datiovou, ktorá dúfa, že sa jej kontrolu nad hlavným mestom podarí po 25 rokoch prevziať z rúk ľavice.
Neistý súboj sa rysuje v druhom najväčšom francúzskom meste Marseille. Úradujúci ľavicový starosta Benoit Payan tam čelí tvrdej konkurencii kandidáta RN Francka Allisia.
V Nice predbežné odhady ukazujú, že kandidát krajnej pravice Eric Ciotti vedie pred doterajším starostom Christianom Estrosim. Silnú podporu podľa agentúry AP získal kandidát RN aj v prístavnom meste Toulon.
V meste Roubaix na hranici s Belgickom zaznamenal kandidát krajnej ľavice výrazný náskok so ziskom 45 percent hlasov. Ak by zvíťazil v druhom kole, Roubaix s takmer 100.000 obyvateľmi by sa stalo najväčším mestom, ktoré by spravovala krajne ľavicová strana Nepoddajné Francúzsko (LFI) Jeana-Luca Mélenchona.
