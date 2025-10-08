< sekcia Zahraničie
Vo Francúzsku sa nevedia dohodnúť na osude dôchodkovej reformy
Ako informoval denník Le Monde, strana Horizonty expremiéra Édouarda Philippa je proti pozastaveniu dôchodkovej reformy, keďže Francúzsko si to podľa nej nemôže dovoliť.
Autor TASR
Paríž 8. októbra (TASR) - V atmosfére politickej neistoty po demisii premiéra Sébastiena Lecornua sa vo Francúzsku znovu otvára spor o dôchodkovú reformu z roku 2023. Zatiaľ čo ľavicové strany, vedené socialistom Olivierom Faurom, požadujú jej pozastavenie ako nevyhnutný krok k sociálnemu zmieru a obnove dialógu, pravicové zoskupenia takýto návrh kategoricky odmietajú. Podľa nich by bolo zastavenie reformy nezodpovedné a ohrozilo by stabilitu francúzskeho dôchodkového systému, píše TASR.
Ako informoval denník Le Monde, strana Horizonty expremiéra Édouarda Philippa je proti pozastaveniu dôchodkovej reformy, keďže Francúzsko si to podľa nej nemôže dovoliť.
Podľa zdrojov agentúry AFP Philippe počas utorňajšieho rokovania s Lecornuom preukázal otvorenosť kompromisu v otázkach, ktoré by zlepšili postavenie pracujúcich žien a zohľadnili náročnosť niektorých povolaní, ale bol rozhodne proti pozastaveniu dôchodkovej reformy presadenej za vlády Élisabeth Bornovej.
Le Monde však upozornil, že práve táto možnosť sa podľa viacerých francúzskych médií zvažuje ako cesta k dohode so socialistami. Pripustila to aj samotná Bornová.
„Nedá sa robiť kompromis s pravdou a so zmyslom tejto dôchodkovej reformy – že treba pracovať viac. Preto je pozastavenie Bornovej reformy neprijateľné,“ dodali zdroje z Philippovho okolia.
Aj ľudia blízki odstupujúcemu ministrovi vnútra Brunovi Retailleauovi (Republikáni - LR) varovali, že pozastavenie dôchodkovej reformy by bolo pre pravicu „červenou čiarou“. „Pravica sa bude takémuto kroku zo všetkých síl brániť,“ uviedla AFP s odvolaním sa na svoje zdroje.
Líder Socialistickej strany (PS) Olivier Faure v stredu po rokovaniach s Lecornuom na úrade vlády v stredu vyhlásil, že nemá istotu o reálnosti sľubov o pozastavení reformy. Uviedol, že túto možnosť spomenula len ministerka školstva Élisabeth Bornová, ktorá je aj autorkou dôchodkovej reformy, no „nikto zatiaľ nezaručil, že k tomu skutočne dôjde“.
Dôchodková reforma z roku 2023 zvýšila vo Francúzsku zákonný vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. Faure dodal, že PS požaduje, aby pozastavenie reformy neznamenalo len zmrazenie dôchodkového veku, ale aby sa zrušilo aj zrýchlené predlžovanie doby, počas ktorej ľudia musia platiť odvody do dôchodkového systému, aby mali nárok na plný dôchodok.
Ako informoval denník Le Monde, strana Horizonty expremiéra Édouarda Philippa je proti pozastaveniu dôchodkovej reformy, keďže Francúzsko si to podľa nej nemôže dovoliť.
Podľa zdrojov agentúry AFP Philippe počas utorňajšieho rokovania s Lecornuom preukázal otvorenosť kompromisu v otázkach, ktoré by zlepšili postavenie pracujúcich žien a zohľadnili náročnosť niektorých povolaní, ale bol rozhodne proti pozastaveniu dôchodkovej reformy presadenej za vlády Élisabeth Bornovej.
Le Monde však upozornil, že práve táto možnosť sa podľa viacerých francúzskych médií zvažuje ako cesta k dohode so socialistami. Pripustila to aj samotná Bornová.
„Nedá sa robiť kompromis s pravdou a so zmyslom tejto dôchodkovej reformy – že treba pracovať viac. Preto je pozastavenie Bornovej reformy neprijateľné,“ dodali zdroje z Philippovho okolia.
Aj ľudia blízki odstupujúcemu ministrovi vnútra Brunovi Retailleauovi (Republikáni - LR) varovali, že pozastavenie dôchodkovej reformy by bolo pre pravicu „červenou čiarou“. „Pravica sa bude takémuto kroku zo všetkých síl brániť,“ uviedla AFP s odvolaním sa na svoje zdroje.
Líder Socialistickej strany (PS) Olivier Faure v stredu po rokovaniach s Lecornuom na úrade vlády v stredu vyhlásil, že nemá istotu o reálnosti sľubov o pozastavení reformy. Uviedol, že túto možnosť spomenula len ministerka školstva Élisabeth Bornová, ktorá je aj autorkou dôchodkovej reformy, no „nikto zatiaľ nezaručil, že k tomu skutočne dôjde“.
Dôchodková reforma z roku 2023 zvýšila vo Francúzsku zákonný vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. Faure dodal, že PS požaduje, aby pozastavenie reformy neznamenalo len zmrazenie dôchodkového veku, ale aby sa zrušilo aj zrýchlené predlžovanie doby, počas ktorej ľudia musia platiť odvody do dôchodkového systému, aby mali nárok na plný dôchodok.