Vo Francúzsku sa o polnoci končí kampaň pred prvým kolom volieb

Na archívnej snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Paríž 10. júna (TASR) - Úderom polnoci sa v piatok skončí kampaň pred parlamentnými voľbami vo Francúzsku, ktorých prvé kolo sa koná túto nedeľu, informovala televízia France 2.Parlamentné voľby, v ktorých sa rozdeľuje 577 kresiel v dolnej komore Národného zhromaždenia, sú dvojkolové. Podoba nového parlamentu bude jasná až po druhom kole, ktoré sa uskutoční 19. júna.Agentúra AFP konštatovala, že volebná koalícia Spolu! (Ensemble!) prezidenta Emmanuela Macrona sa vo voľbách bude snažiť udržať si v parlamente väčšinu, pričom jej veľkým konkurentom je ľavicový blok Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES).Najnovší prieskum verejnej mienky agentúry Ipsos predpokladá, že Macronova aliancia získa 275–315 kresiel. To znamená, že v žiadnom prípade nemá istotu absolútnej väčšiny, na ktorú je potrebných 289 kresiel."Absolútna väčšina (pre Spolu!) nie je istá, ale prezidentská väčšina má určitú rezervu", ktorá bude hrať v jej prospech v druhom kole, uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Ipsos France Brice Teinturier.Macron vo štvrtok na stretnutí s voličmi v regióne Tarn upozornil, že vo voľbách ide o veľa, a varoval Francúzsko pred voľbou "extrémov", čo by v krajine vyvolalo ďalšiu krízu.povedal Macron a vyzval voličov, aby svojím hlasovaním vytvorili v parlamente "silnú a jasnú väčšinu".Ak si koalícia Spolu! udrží v parlamente väčšinu, bude môcť pokračovať vo vládnutí ako doteraz, pripomenula AFP.Jej neúspech by mohol vyvolať koalíciu momentálne vládnej strany s pravicovými stranami i zmeny vo vládnom kabinete, a to len niekoľko týždňov po jej vymenovaní.Víťazstvo ľavicovej aliancie, ktoré analytici považujú za nepravdepodobné, ale nie nemožné, by podľa AFP bolo pre Macrona katastrofou.Malo by totiž za následok tzv. kohabitáciu – stav, keď premiér a prezident pochádzajú z rôznych politických táborov, čo v minulosti už nastalo a francúzsku politiku pomerne výrazne paralyzovalo.Líder NUPES Jean-Luc Mélenchon, bývalý marxista, už dal jasne najavo svoju ambíciu stať sa premiérom a prekaziť okrem iného Macronov plán na zvýšenie veku odchodu do dôchodku.Líderka krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová však v piatok v rozhovore pre televíziu BFM uviedla, že Mélenchonove šance stať sa predsedom vlády sú nulové.Podľa prieskumov verejnej mienky by aliancia Spolu! a NUPES mohli v prvom kole volieb dosiahnuť približne rovnaký výsledok – okolo 28 percent hlasov.Podľa francúzskeho systému potrebuje kandidát získať v deň volieb nadpolovičnú väčšinu hlasov, ako aj podporu najmenej 25 percent registrovaných voličov vo volebnom obvode, aby bol zvolený hneď v prvom kole.V opačnom prípade dvaja najlepší kandidáti vo volebnom obvode, ako aj ďalší kandidáti, ktorí získali podporu aspoň 12,5 percenta registrovaných voličov, postupujú do druhého kola, v ktorom vyhráva kandidát s najväčším počtom hlasov.Z 577 poslancov Národného zhromaždenia ôsmi zastupujú zámorské územia a 11 "sú hlasom" francúzskych občanov žijúcich v zahraničí.