Vo Francúzsku sa opičími kiahňami nakazilo 2171 ľudí

Paríž 2. augusta (TASR) - Celkovo 2171 ľudí sa vo Francúzsku nakazilo opičími kiahňami, oznámil v utorok minister zdravotníctva Francois Braun. Správu priniesla tlačová agentúra Reuters.



Braun v parlamente povedal, že Francúzsko je jednou z prvých krajín ponúkajúcich bezplatné očkovanie proti tomuto ochoreniu. Zatiaľ bolo podaných 42.000 dávok vakcíny.



Francúzsko má dostatok dávok na zaočkovanie cieľových skupín obyvateľstva, čo je približne 250.000 ľudí, dodal minister.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bolo od začiatku mája mimo Afriky zatiaľ zaznamenaných viac ako 18.000 prípadov opičích kiahní, pričom väčšinu z nich zaevidovali v Európe. WHO preto minulý týždeň vyhlásila šírenie opičích kiahní za stav globálnej zdravotnej núdze.



Ochorenie sa doteraz šírilo najmä medzi mužmi, ktorí majú pohlavný styk s inými mužmi. V uplynulých dňoch ohlásilo Španielsko dve úmrtia spojené s opičími kiahňami a jednu obeť oznámila aj Brazília. Predchádzajúce úmrtia súvisiace s týmto ochorením boli pritom hlásené iba z Afriky, kde je tento vírus endemický.



Opičie kiahne sa začínajú príznakmi podobnými chrípke, napríklad horúčkou, únavou, bolesťami svalov, zimnicou či opuchom lymfatických uzlín. Predpokladá sa, že vírus opičích kiahní sa môže prenášať už v tomto štádiu.



Do troch dní od nástupu týchto príznakov sa obvykle objavujú už aj vyrážky typické pre opičie kiahne. Výsyp nemusí byť rozsiahly. Môžu sa objaviť na tvári, v ústach, v genitálnej oblasti, na dlaniach či na chodidlách.