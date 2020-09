Vo Francúzsku sa otcovská dovolenka predĺži na 28 dní

Paríž 23. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu na sociálnej sieti Instagram oznámil predĺženie otcovskej dovolenky zo 14 na 28 dní, pričom čerpanie siedmich dní bude povinné. Tri dni otcovskej dovolenky bude vždy preplácať zamestnávateľ, 25 dní bude kompenzovaných sociálnou poisťovňou, informovali francúzske médiá.



Macron uviedol, že toto rozhodnutie je "v prvom rade krokom v prospech rovnosti medzi ženami a mužmi".



"Keď sa dieťa narodí, niet dôvodu, prečo by to mala byť len matka, ktorá sa oň stará," povedal. Podľa Macrona je dôležité, aby úlohy v starostlivosti o dieťa boli medzi rodičmi rozdelené rovnomernejšie už od prvého dňa.



Macron vo svojom príhovore pripomenul, že rodová rovnosť je dôležitou témou jeho päťročného funkčného obdobia, a avizoval, že o napredovanie v tejto oblasti sa bude usilovať aj naďalej.



Mnohí poslanci francúzskeho parlamentu ocenili Macronovu iniciatívu a pokrok v tejto oblasti. Poslanci z ľavej časti politického spektra by však uvítali, keby bola otcovská dovolenka ešte dlhšia. Expertná komisia ministerstva solidarity a rodovej rovnosti totiž vo svojej správe nazvanej "Tisíc prvých dní novorodenca", zverejnenej začiatkom tohto roka, odporučila, aby otec, respektíve druhý rodič, mohol v súvislosti s narodením dieťaťa čerpať až deväť týždňov dovolenky.