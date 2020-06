Vo Francúzsku sa otvorili školy, kiná aj kasína

Paríž 22. júna (TASR) – Základné školy a väčšina stredných školách vo Francúzsku v pondelok po niekoľkomesačnej prestávke, ktorú spôsobila epidémia koronavírusu nového typu, obnovili vyučovanie.



Doteraz platné pravidlá o maximálnom počte žiakov v triedach a nutnosti fyzických odstupov, ktoré platili v prvej fáze otvárania škôl, boli vo veľkej miere zmiernené.



DPA poznamenala, že na druhom stupni stredných škôl – v lýceách – sa vyučovanie obnovilo len čiastočne, keďže to pre tento typ škôl nebolo povinné.



Ako dodala agentúra DPA, od pondelka vo Francúzsku začali opäť premietať kiná – v niektorých kinách mali prvé predstavenia začiatok hneď po polnoci – o 00:01 h SELČ. Od polnoci sú otvorené aj kasína. V utorok svoje brány otvorí parížska galéria Musée d'Orsay a Eiffelova veža privíta svojich návštevníkov znovu od štvrtka.



Povolené je aj rekreačné športovanie v skupinách – s výnimkou bojových športov. Možné sú už aj skupinové tréningy športovcov.



Francúzsko minulý týždeň úplne znovu otvorilo svoje hranice s väčšinou krajín EÚ, ale obmedzenia týkajúce sa cestovania do a z krajín mimo EÚ zostanú zachované najmenej do konca mesiaca.



Epidémia, ktorú vo svete vyvolal koronavírus SARS-CoV-2, si vo Francúzsku vyžiadala takmer 30 000 obetí. V snahe spomaliť alebo zastaviť šírenie nákazy vláda prijala veľmi prísne opatrenia na obmedzenie voľného pohybu ľudí, ktoré platili od 17. marca do 11. mája.