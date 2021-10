Vo Francúzsku sa po správe CIASE objavila výzva na kolektívnu demisiu

Paríž 11. októbra (TASR) – Tri osobnosti z prostredia katolíckej cirkvi vyzvali biskupov vo Francúzsku na kolektívnu demisiu. Táto výzva súvisí so zverejnením správy Nezávislej komisie o pohlavnom zneužívaní v cirkvi (CIASE), podľa ktorej vo Francúzsku zaznamenali v rokoch 1950 – 2020 približne 216 000 prípadov pohlavného zneužívania maloletých príslušníkmi katolíckeho duchovenstva. Veľkú väčšinu obetí tvorili chlapci.



Zo zistení CIASE vyplýva, že ak sa k obetiam zneužívania za sedem desaťročí započítajú aj obete činov, ktorých sa dopustili laickí členovia cirkvi, ako sú učitelia v katolíckych školách, ich počet sa zvýši až na 330.000.



Ako v pondelok informoval denník Le Figaro, pod výzvou na demisiu francúzskych biskupov sú podpísaní spoluzakladateľ združenia La parole libérée (Oslobodené slovo) angažujúceho sa v prospech obetí zneužívania duchovnými Francois Devaux, teologička Anne Soupaová a riaditeľka redakcie periodika Témoignage chrétien Christine Pedottiová.



Podľa nich by v podobnej situácii „každá organizácia, združenie, spoločnosť vyvodila potrebné dôsledky: zbavila by sa svojho vedenia (...)".



„Žiadame, aby sa na znak nádeje a obnovy svojich funkcií vzdali všetci biskupi," píše sa vo výzve, ktorej signatári sú presvedčení, že odstúpenie biskupov vo Francúzsku - je ich menej ako 120 - je „jediným gestom zodpovedajúcim katastrofe a strate dôvery, v ktorých sme" sa ocitli.



Trojica signatárov argumentuje aj precedensmi v cirkvi, keď čilskí biskupi ponúkli pápežovi Františkovi svoju hromadnú demisiu kvôli škandálu okolo zneužívania maloletých kňazmi a kvôli podozreniam, že tieto činy kryli, či keď sa pre rovnaký krok rozhodol aj mníchovský arcibiskup, kardinál Reinhard Marx.



Signatári výzvy uznávajú, že nie všetci francúzski biskupi sú vinní, ale pripomínajú, že „všetci sú zodpovední" za dianie v cirkvi. Navrhujú preto pápežovi Františkovi, aby za legáta - svojho oficiálneho zástupcu vo Francúzsku - vymenoval Véronique Margronovú, predsedníčku Konferencie náboženských inštitútov a kongregácií, kým sa bude pracovať na „cirkvi PO" škandále so sexuálnym obťažovaním.