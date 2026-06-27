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Vo Francúzsku sa počas horúčav utopilo najmenej 74 ľudí
Úrady cez týždeň informovali, že od 18. júna zahynulo najmenej 55 ľudí, ktorí sa utopili, keď sa pokúšali schladiť vo vode.
Autor TASR
Paríž 27. júna (TASR) - Vo Francúzsku sa od minulého štvrtka počas vlny horúčav utopilo najmenej 74 ľudí, oznámil v sobotu zverejnenom rozhovore pre denník Le Parisien minister vnútra Laurent Nunez. K väčšine úmrtí podľa neho došlo mimo povolených a strážených miest na kúpanie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Úrady cez týždeň informovali, že od 18. júna zahynulo najmenej 55 ľudí, ktorí sa utopili, keď sa pokúšali schladiť vo vode.
Nunez uviedol, že väčšina zo 74 osôb zahynula v riekach, jazerách či rybníkoch, kde nie je povolené kúpať sa a ktoré sú bez dozoru. Evidujú však aj prípady utopenia v súkromných bazénoch.
Francúzska ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová pre denník La Tribune povedala, že v krajine v dôsledku horúčav pozorujú vyšší než obvyklý počet úmrtí.
„Vidíme náznaky, že úmrtnosť bude s veľkou pravdepodobnosťou vyššia ako v rovnakom období minulého roka,“ uviedla a upozornila, že extrémne teplo môže mať oneskorené následky, ktoré sa prejavia až päť až desať dní po vlne horúčav.
Z analýzy AFP vyplynulo, že v sobotu postihli teploty vyššie ako 35 stupňov Celzia takmer 200 miliónov ľudí v Európe s výnimkou Turecka. Horúčavy nad 30 stupňov Celzia zažilo viac ako 404 miliónov ľudí.
Vo Francúzsku, ako aj v Nemecku a Holandsku, pre vysoké teploty cez víkend zrušili pouličné zábavy a hudobné festivaly, uviedla agentúra.
Úrady cez týždeň informovali, že od 18. júna zahynulo najmenej 55 ľudí, ktorí sa utopili, keď sa pokúšali schladiť vo vode.
Nunez uviedol, že väčšina zo 74 osôb zahynula v riekach, jazerách či rybníkoch, kde nie je povolené kúpať sa a ktoré sú bez dozoru. Evidujú však aj prípady utopenia v súkromných bazénoch.
Francúzska ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová pre denník La Tribune povedala, že v krajine v dôsledku horúčav pozorujú vyšší než obvyklý počet úmrtí.
„Vidíme náznaky, že úmrtnosť bude s veľkou pravdepodobnosťou vyššia ako v rovnakom období minulého roka,“ uviedla a upozornila, že extrémne teplo môže mať oneskorené následky, ktoré sa prejavia až päť až desať dní po vlne horúčav.
Z analýzy AFP vyplynulo, že v sobotu postihli teploty vyššie ako 35 stupňov Celzia takmer 200 miliónov ľudí v Európe s výnimkou Turecka. Horúčavy nad 30 stupňov Celzia zažilo viac ako 404 miliónov ľudí.
Vo Francúzsku, ako aj v Nemecku a Holandsku, pre vysoké teploty cez víkend zrušili pouličné zábavy a hudobné festivaly, uviedla agentúra.