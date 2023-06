Vo Francúzsku sa postavil pred súd muž, ktorý vraždil personalistky

Paríž 13. júna (TASR) - Vo Francúzsku sa začal súdny proces s mužom, ktorý je podozrivý zo zavraždenia troch žien. Obete pracovali ako personalistky a muž ich obviňoval, že mu zničili kariéru. V utorok to uviedla spravodajská stanica BBC a denník Le Parisien, informuje TASR.



Polícia zatkla 48-rčného Gabriela Fortina v roku 2021 v meste Valence na juhu Francúzska. Muž je podozrivý z vraždy troch pracovníčok personálneho oddelenia, ktoré dopomohli k jeho prepusteniu z práce, a jedného pokusu o vraždu.



Prvá obeť, personalistka Estelle Luceová, bola zastrelená 26. januára 2021 na firemnom parkovisku v alsaskom meste Wolfgantzen. V ten istý večer sa asi o 50 kilometrov ďalej sa muž zamaskovaný ako doručovateľ pizze snažil postreliť ďalšieho personalistu Bertranda Meichela, ktorý však útok prežil.



Len dva dni po vražde Luceovej a pokusu o zabitie Meichela maskovaný muž s bielou igelitovou taškou vstúpil do priestorov úradu práce v meste Valence – 500 kilometrov južne –, z tašky vytiahol zbraň a zastrelil ňou referentku pre podporu v nezamestnanosti Patriciu Pasquoinovú. O niekoľko minút neskôr zomrela na strelné poranenia ďalšia personalistka inej firmy Géraldine Caclinová. Vražda sa odohrala v blízkosti Valence.



K Fortinovi, vyštudovanému inžinierovi, priviedla vyšetrovateľov poznávacia značka jeho auta. Ukázalo sa, že Caclinová vybavovala Fortinove prepúšťacie papiere, keď sa v roku 2009 neosvedčil počas skúšobnej doby. Podozrivý sa následne registroval na úrade práce vo Valence, no na jeho pracovníkov mal ťažké srdce najmä po tom, čo mu skončil nárok na podporu v nezamestnanosti. Prvé dve obete Luceová a Meichel zasa vybavovali prepúšťanie Fortina v inej firme v roku 2006.



Fortin je obvinený z vraždy a pokusu o vraždu. Súd nespresnil, aký trest mu v prípade usvedčenia hrozí, píše BBC.