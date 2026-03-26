Vo Francúzsku sa rozlúčili s expremiérom Lionelom Jospinom
Autor TASR
Paríž 26. marca (TASR) - Francúzsko sa vo štvrtok rozlúčilo s bývalým premiérom Lionelom Jospinom, ktorý zomrel v nedeľu vo veku 88 rokov. Pietny akt na počesť zosnulého ľavicového politika viedol francúzsky prezident Emmanuel Macron, informuje agentúra AFP, píše TASR.
Ceremónia sa konala v historickom národnom pamätníku Invalidovňa, mieste posledného odpočinku Napoleona Bonaparta, za účasti úradujúceho premiéra Sébastiena Lecornua, členov vlády, zákonodarcov i ďalších vysokopostavených predstaviteľov.
Členovia parížskej Republikánskej gardy priniesli na nádvorie rakvu zahalenú do francúzskej vlajky. Macron následne predniesol smútočnú reč, v ktorej vyhlásil, že Jospin bojoval za spravodlivosť a slobodu. „Pomohol uviesť Francúzsko do nového storočia,“ povedal Macron. „Lionel Jospin bezprecedentným spôsobom zmodernizoval hospodársky, sociálny a demokratický život krajiny,“ dodal.
Jospina pochovajú na cintoríne Montparnasse v južnej časti Paríža. Očakáva sa, že na pohrebe, ktorý je prístupný verejnosti, sa zúčastní niekoľko tisíc ľudí.
Počas svojej vlády Jospin znížil pracovný čas z 39 hodín na 35 hodín týždenne, rozšíril bezplatnú zdravotnú starostlivosť a zaviedol registrované partnerstvá, ktoré poskytli slobodným párom, homosexuálnym alebo heterosexuálnym, rovnaké práva ako manželským párom.
Jospin sa narodil 12. júla 1937 v meste Meudon. V roku 1956 navštevoval parížsky Inštitút politických štúdií. Následne v roku 1965 nastúpil na francúzske ministerstvo zahraničných vecí, no počas študentských protestov v roku 1968 odišiel študovať do Spojených štátov. Do Francúzska sa vrátil v roku 1970 a viac ako desať rokov vyučoval ekonómiu na univerzite v Paríži.
